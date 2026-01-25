Переговоры США, Украины и России: следующий раунд запланирован на 1 февраля
Начало следующего раунда переговоров с участием представителей России, США и Украины запланировано на 1 февраля в Абу-Даби, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
По информации американского чиновника, на которого ссылается Reuters, на предыдущих встречах стороны проявляли взаимное уважение и стремились найти решения. Обсуждения затронули детальные аспекты соглашений, а очередная встреча, которая состоится в ближайшее воскресенье, направлена на продвижение сделки к финальному этапу. Комментарии были даны на условиях анонимности.
Журналист американского портала Axios Барак Равид подтвердил сроки проведения встречи. Он отметил, что возобновление трехсторонних переговоров демонстрирует прогресс в диалоге между Москвой и Киевом. По его словам, украинские представители охарактеризовали прошедшие консультации как позитивные и конструктивные.
Источник Reuters подчеркнул, что разрабатываемые протоколы безопасности для Украины после конфликта будут «очень прочными».
Напомним, в Абу-Даби завершились двухдневные консультации по Украине, которые длились два дня. Источник, на который ссылается ТАСС, отметил, что встречи в Абу-Даби принесли определенные результаты, не уточнив их содержания.