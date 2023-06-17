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Второе заседание Национального курултая с участием Президента РК стартовало в Туркестане

Автор:  
Анеля Касымова
17 Июня 2023, 11:09
Второе заседание Национального курултая с участием Президента РК стартовало в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане стартовало второе заседание Национального курултая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый Национальный курултай состоялся в прошлом году в июне в Улытау. Встреча проходила с участием Главы государства.

Год назад Президент заявлял о необходимости приведении в соответствие с Конституцией законов страны после референдума и принятии более 20 новых законопроектов для комплексной модернизации в Казахстане.

Глава государства призвал не спешить с искусственным переходом с кириллицы на латиницу, подчеркнув, что это сложный лингвистический вопрос, требующий всестороннего, глубокого анализа.

Также следует придерживаться принципа «разные мнения, единая нация». «Важнейшие вопросы, значимые для будущего нашей страны, лучше решать не путем конфликтов, а с позиций рационального мышления, здравого смысла и осознанной точки зрения. Если будем прислушиваться к мнениям друг друга и уважать их, мы будем двигаться вперед. Мы не должны допустить ослабления государства во имя демократических реформ», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Помимо этого, Президент говорил о постепенной смене кадров и создании Нового Казахстана.

В тот же день было предложено вернуть статус национального праздника Дню Республики.


Президент Казахстана   Туркестанская область   Национальный курултай   Туркестан  
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