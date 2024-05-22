В Тегеране начались похороны Раиси

В среду в столице Ирана начались похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амир-Абдоллахияна и других погибших результате крушения вертолета. В материале корреспондента агентства Kazinform — как проводили в последний путь иранского президента и его соратников.

Основная похоронная процессия стартовала сегодня утром у Тегеранского университета. Верховный лидер Ирана 85-летний аятолла Али Хаменеи возглавил панихиду по покойному президенту Раиси в Тегеранском университете, прочитал молитвы за Раиси и других иранских чиновников, погибших в воскресной катастрофе.

Рядом с ним в поминальной службе принял участие исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер и другие чиновники.

Гробы умерших задрапированы иранскими флагами, а на гробе Раиси установлен черный тюрбан, что означало его прямое происхождение от пророка Мухаммеда.

Minutes ago Imam Khamenei led the funeral prayer over the bodies of President Ebrahim Raisi and his esteemed companions pic.twitter.com/eSFemTDsne — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 22, 2024

Люди собрались внутри и вокруг Тегеранского университета, многие держали в руках портреты Раиси. Вокруг площади можно увидеть транспаранты, прославляющие покойного президента как «мученика служения» и «слугу обездоленных».

Maybe you should travel to Iran and talk to millions of Iranians who attended his funeral before you make a comment on an entire nation based on a couple of videos you watched online. https://t.co/P5dyC57AER pic.twitter.com/I9ChDboHUt — Setareh Sadeqi 🇮🇷 ستاره صادقی (@Leelako) May 22, 2024

Шествия, в которых примут участие иностранные высокопоставленные лица, начались у университета и направились к центральной площади Энгелаб (Революции). Далее процессия понесет гробы с площади Энгелаб на площадь Свободы, расположенную примерно в 5 км, где в прошлом президент Раиси выступал с речами.

На похоронах также присутствуют высшие руководители иранского военизированного Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также глава ХАМАС Исмаил Хания.

— Я пришел от имени палестинского народа, от имени группировок сопротивления Газы… чтобы выразить наши соболезнования, — сказал Хания собравшимся.

Хания также рассказал о встрече с Раиси в Тегеране во время Рамадана, тогда он услышал, как президент сказал, что палестинский вопрос остается ключевым в мусульманском мире.

На похоронной процессии Раиси присутствуют иностранные высокопоставленные лица, среди них — министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, вице-президент Индии Джагдип Дханхар, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, представители Талибана из Афганистана, в том числе министр иностранных дел Амир Хан Мутакки.

Сообщения с соболезнованиями также пришли от союзников Ирана по всему региону, включая Сирию и ливанскую группировку «Хезболла».

Накануне траурная панихида прошла в Тебризе, административном центре иранской провинции Восточный Азербайджан, где и случилась авиакатастрофа.

Сообщается, что улицы в районе Площади Свободы оцеплены, усилены меры безопасности, поскольку туда продолжают стекаться тысячи скорбящих.

Информационное агентство AFP сообщило, что жители Тегерана получили телефонные сообщения с призывом «присутствовать на похоронах мученика служения».

Ожидается, что около 16:00 (17:30 часов по Астане) иностранные высокопоставленные лица примут участие в церемонии поминовения Раиси. Вечером тело Раиси отправится в его родной город Мешхед для захоронения.

От Казахстана на похоронах примет участие спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Такое распоряжение дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Похороны президента Ирана пройдут в мавзолее имама Резы в Мешхеде вечером 23 мая. Там также похоронят главу МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу Тебриза Али Хашима.