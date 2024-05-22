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    13:36, 22 Май 2024 | GMT +6

    В Тегеране начались похороны Раиси

    В Тегеране начались похороны Раиси
    Фото: офис президента Ирана

    В среду в столице Ирана начались похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амир-Абдоллахияна и других погибших результате крушения вертолета. В материале корреспондента агентства Kazinform — как проводили в последний путь иранского президента и его соратников.

    Основная похоронная процессия стартовала сегодня утром у Тегеранского университета. Верховный лидер Ирана 85-летний аятолла Али Хаменеи возглавил панихиду по покойному президенту Раиси в Тегеранском университете, прочитал молитвы за Раиси и других иранских чиновников, погибших в воскресной катастрофе.

    Рядом с ним в поминальной службе принял участие исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер и другие чиновники.

    Гробы умерших задрапированы иранскими флагами, а на гробе Раиси установлен черный тюрбан, что означало его прямое происхождение от пророка Мухаммеда.

    Люди собрались внутри и вокруг Тегеранского университета, многие держали в руках портреты Раиси. Вокруг площади можно увидеть транспаранты, прославляющие покойного президента как «мученика служения» и «слугу обездоленных».

    Шествия, в которых примут участие иностранные высокопоставленные лица, начались у университета и направились к центральной площади Энгелаб (Революции). Далее процессия понесет гробы с площади Энгелаб на площадь Свободы, расположенную примерно в 5 км, где в прошлом президент Раиси выступал с речами.

    На похоронах также присутствуют высшие руководители иранского военизированного Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также глава ХАМАС Исмаил Хания.

    — Я пришел от имени палестинского народа, от имени группировок сопротивления Газы… чтобы выразить наши соболезнования, — сказал Хания собравшимся.

    Хания также рассказал о встрече с Раиси в Тегеране во время Рамадана, тогда он услышал, как президент сказал, что палестинский вопрос остается ключевым в мусульманском мире.

    На похоронной процессии Раиси присутствуют иностранные высокопоставленные лица, среди них — министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, вице-президент Индии Джагдип Дханхар, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, представители Талибана из Афганистана, в том числе министр иностранных дел Амир Хан Мутакки.

    Сообщения с соболезнованиями также пришли от союзников Ирана по всему региону, включая Сирию и ливанскую группировку «Хезболла».

    Накануне траурная панихида прошла в Тебризе, административном центре иранской провинции Восточный Азербайджан, где и случилась авиакатастрофа.

    Сообщается, что улицы в районе Площади Свободы оцеплены, усилены меры безопасности, поскольку туда продолжают стекаться тысячи скорбящих.

    Информационное агентство AFP сообщило, что жители Тегерана получили телефонные сообщения с призывом «присутствовать на похоронах мученика служения».

    Ожидается, что около 16:00 (17:30 часов по Астане) иностранные высокопоставленные лица примут участие в церемонии поминовения Раиси. Вечером тело Раиси отправится в его родной город Мешхед для захоронения.

    От Казахстана на похоронах примет участие спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Такое распоряжение дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Похороны президента Ирана пройдут в мавзолее имама Резы в Мешхеде вечером 23 мая. Там также похоронят главу МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу Тебриза Али Хашима.

    Теги:
    Авиакатастрофа Президент Эбрахим Раиси Иран Крушение вертолета Мировые новости Международные отношения
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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