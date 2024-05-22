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    10:07, 22 Май 2024 | GMT +6

    Спикер Мажилиса вылетел на похороны Президента Ирана

    Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева спикер Мажилиса Ерлан Кошанов примет участие в похоронах Президента Ирана Ибрахима Раиси, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Мажилиса. 

    Напомним, Ибрахим Раиси, восьмой президент Ирана, принял мученическую смерть после того, как вертолет, перевозивший президента и его окружение, разбился в районе Варзакан в провинции Восточный Азербайджан, к северо-западу от страны. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и Мехди Мусави, руководитель группы охраны Раиси. Их также сопровождал Мохаммад Али Аль-э-Хашем, представитель Верховного лидера в провинции.
    Азамат Сыздыкбаев

    В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.

    Теги:
    Авиакатастрофа Президент Ерлан Кошанов Иран Крушение вертолета Мировые новости Международные отношения Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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