Что известно о других пассажирах потерпевшего крушение в Иране вертолета

В понедельник подтвердилась гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета. На борту с ним находились министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиян, а также другие чиновники. В материале корреспондента Kazinform попробуем выяснить, что известно о пассажирах, сопровождавших иранского президента.

Министр иностранных дел Ирана родился 23 апреля 1964 года в Дамгане, городе в провинции Семнан.

Во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов Амир-Абдоллахиян не пошел в армию, а вместо этого поступил в университет и в конечном итоге получил докторскую степень в области международных отношений.

- Его образовательный путь был отмечен обширными и тщательными исследованиями в области международных отношений, заложившими прочный фундамент для его будущей карьеры в дипломатии», - сообщается в некрологе, опубликованным иранскими СМИ.

Амир-Абдоллахиян получил степень магистра, а позже – доктора международных отношений в Тегеранском университете.

Фото: ISNA

Он быстро поднялся по карьерной лестнице в Министерстве иностранных дел. Карьеру дипломата он начал с должности заместителя руководителя и эксперта в посольстве Ирана в Багдаде в конце 1990-х годов.

Позже занимал ряд должностей в департаменте Персидского залива и Западной Азии МИД Ирана. В промежутке с 2007 по 2008 год занимал должность посла Ирана в Бахрейне.

С 2011 по 2016 год был заместителем министра иностранных дел по делам арабских и африканских стран. В 2016 году Амир-Абдоллахиян исполнял обязанности советника министра иностранных дел.

В том же году на фоне слухов о ссоре с тогдашним министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, он отклонил предложение стать послом Ирана в Омане и покинул министерство.

Амир-Абдоллахиян перешел в парламент, где работал специальным помощником спикера парламента Али Лариджани и генеральным директором по международным делам парламента. На этой должности он оставался до назначения министром иностранных дел в 2021 году, когда к власти пришел президент Эбрахим Раиси.

Иранский дипломат участвовал в переговорных процессах с западными странами по ядерной программе Ирана, являясь членом Комитета по политике и безопасности ядерных переговоров во время ядерных переговоров

Известно, что Хосейн Амир-Абдоллахиян - сторонник жесткой внешней политики, был известен своими прочными связями с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Дипломат был особенно близок с генералом КСИР Касемом Сулеймани, который был убит в результате американского удара в Багдаде в 2020 году.

Дипломат сыграл значительную роль в иранских ядерных переговорах во время президентства Мохаммада Хатами и участвовал в американо-иранских переговорах в Ираке в 2007 году.

Отметим, что Амир-Абдоллахиян с молодых лет пользовался доверием руководства, о чем говорит включение в состав делегации из трех человек, которая представляла Иран на редких переговорах с Соединенными Штатами по поводу войны в Ираке.

Он также участвовал в усилиях по возобновлению переговоров по ядерной программе Ирана после расторжения ядерной сделки 2015 года. Так, Амир-Абдоллахиян олицетворял переход к жесткой линии политики Ирана после краха ядерной сделки Тегерана с мировыми державами, который случился в 2018 году, когда тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения.

Амир-Абдоллахян стремился укрепить отношения Ирана с его арабскими соседями, особенно с Саудовской Аравией, и сыграл роль в восстановлении связей между Тегераном и Эр-Риядом в рамках сделки, заключенной при посредничестве Китая в марте 2023 года.

У Амира-Абдоллахяна остались жена и двое детей.

Губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати занимал пост генерал-губернатора провинции Восточный Азербайджан с 2024 года. До этого он занимал должность главы Приватизационной организации Ирана с 2023 по 2024 год.

Малек Рахмати – иранский юрист и политик, окончил университет Имама Садека и университет Хорезми в Иране.

Фото: Источник – Wikimedia

Занимал должности заместителя главы фонда «Астане Кудс Резави», был заместителем министра экономики и финансов.

Восточный Азербайджан, которую возглавлял Рахмати, является крупнейшей и самой густонаселенной из трех северо-западных иранских провинций, в которых проживает значительная часть этнического азербайджанского населения.

Среди погибших числится также представитель Верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане Сейед Мохаммад Али Але-Хашем. Сообщается, что он был уважаемым религиозным лидером в Иране и имамом пятничной молитвы в Тебризе.

Фото: https://www.ale-hashem.ir

Аятолла Але-Хашем родился в Тебризе в семье одного из священнослужителей Тебриза. Получил первоначальное образование в своем родном городе, а затем переехал в Кум для получения высшего духовного образования в Кумской семинарии.

Он получил докторскую степень в области исламоведения и учился у Верховного лидера Ирана Али Хамени. До того как стать религиозным лидером и представителем в Восточном Азербайджане и Тебризе, Але-Хашем возглавлял военную организацию в Иране – так называемую «Политическую идеологическую организацию армии Исламской Республики Иран».

На борту вертолета также находился глава президентской охраны Мехди Мусави. О нем известно только то, что он имел звание второго бригадного генерала и руководил службы безопасности Раиси.

Фото: Mashregh News

Также в числе погибших на борту потерпевшего крушение вертолета числятся неназванные пилот, второй пилот и командир экипажа вертолета.