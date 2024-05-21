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    17:48, 21 Май 2024 | GMT +6

    Траурная церемония прощания с президентом Ирана прошла в Тебризе

    церемония прощания с президентом Ирана
    Фото: IRNA

    Церемония прощания с погибшим при крушении вертолета президентом Ирана Ибрахимом Раиси прошла в иранском Тебризе, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA.

    церемония прощания с президентом Ирана
    Фото: IRNA

    Напомним, восьмой президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в ночь с 19 на 20 мая. На борту разбившегося самолета также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, а также представитель Верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане, имам пятничной молитвы в Тебризе Сейед Мохаммад Али аль-Хашеми, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети.

    Все пассажиры, а также экипаж вертолета погибли.

    церемония прощания с президентом Ирана
    Фото: IRNA

    В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.

    20 мая Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи объявил пятидневный общественный траур в связи с мученической смертью президента Ибрахима Раиси и его окружения.

    церемония прощания с президентом Ирана
    Фото: IRNA
    Теги:
    Видео Иран Крушение вертолета Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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