Траурная церемония прощания с президентом Ирана прошла в Тебризе

Церемония прощания с погибшим при крушении вертолета президентом Ирана Ибрахимом Раиси прошла в иранском Тебризе, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA.

Фото: IRNA

Напомним, восьмой президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в ночь с 19 на 20 мая. На борту разбившегося самолета также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, а также представитель Верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане, имам пятничной молитвы в Тебризе Сейед Мохаммад Али аль-Хашеми, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети.

Все пассажиры, а также экипаж вертолета погибли.

Фото: IRNA

В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.

20 мая Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи объявил пятидневный общественный траур в связи с мученической смертью президента Ибрахима Раиси и его окружения.