Всемирные игры кочевников в Астане: как готовятся казахстанские мас-рестлеры

В рамках рабочего визита в Алматы министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев провел встречу с руководством федерации мас-рестлинга (таяқ тарту) и спортсменами, которым в сентябре предстоит защищать честь страны на 5-х Всемирных играх кочевников, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ермек Маржикпаев регулярно интересуется, как проходит наша подготовка к комплексным состязаниям в рамках Всемирных игр кочевников. Недавно (18-20 апреля) в Астане прошла матчевая встреча сборной Казахстана с родоначальниками мас-рестлинга командой Саха Якутия. В этом противостоянии наши ребята получили бесценный опыт. В настоящее время мы продолжаем вести планомерную подготовку к главному старту года. От имени республиканской федерации выражаем министру благодарность за всестороннюю поддержку развития мас-рестлинга, — говорит глава Казахстанской Федерации по этому виду спорта Талап Иматалиев.

Ранее представитель федерации подробно рассказал нашему изданию о зарождении этой увлекательной игры и о том, каким образом таяк тарту развивается в Казахстане.

Напомним, крупнейшие в мире соревнования по национальным видам спорта пройдут в Астане 8-14 сентября. Всемирные игры кочевников соберут свыше трех тысяч спортсменов из более чем 100 стран. В общей сложности на играх будут представлены спортсмены в 8 категориях: 5 у мужчин и 3 у женщин.

Известно, что на организацию V Всемирных игр кочевников в Казахстане предусмотрено 8 млрд тенге, ожидается прибытие 15-20 тысяч иностранных туристов.

В мас-рестлинге планируется участие спортсменов из 30 стран. О том, как идет подготовка к проведению крупнейших в мире соревнований по национальным видам спорта, ранее в интервью корреспонденту Kazinform рассказал руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.