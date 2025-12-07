РУ
    12:33, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Все школьники Костаная возвращаются на учебу в классы

    С 8 декабря 2025 года обучение во всех организациях образования города Костаная вновь будет проходить очно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школа первый последний звонок алғашқы соңғы қоңырау ученики оқушылар
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В Костанае со стабилизацией эпидемиологической ситуации и снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом принято решение возобновить учебный процесс в привычном офлайн-формате. Об этом сообщили в городском отделе образования.

    Напомним, прошлую неделю ученики костанайских школ полностью провели на дистанционном обучении.

    Причиной стало ухудшение эпидситуации в регионе: был зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, гриппа и пневмонии.

    Также рост отмечают и в Алматы: санврачи прогнозируют пик к концу декабря.

    Дарья Аверченко
