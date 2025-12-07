Все школьники Костаная возвращаются на учебу в классы

В Костанае со стабилизацией эпидемиологической ситуации и снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом принято решение возобновить учебный процесс в привычном офлайн-формате. Об этом сообщили в городском отделе образования.

Напомним, прошлую неделю ученики костанайских школ полностью провели на дистанционном обучении.

Причиной стало ухудшение эпидситуации в регионе: был зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, гриппа и пневмонии.

Также рост отмечают и в Алматы: санврачи прогнозируют пик к концу декабря.