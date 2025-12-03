Случаев гриппа в Костанайской области стало еще больше

За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ. Показатель составил 2080,4 на 100 тысяч населения, что в 1,6 раза выше, чем неделей ранее (10 512 случаев, показатель — 1264,9).

Как отметили в департаменте санэпидконтроля, среди заболевших дети до 14 лет составляют 65,3% — 11 267 случаев. Кроме того, в области зафиксировано 75 случаев гриппа.

Напомним, из-за роста заболеваемости в Костанае, школы продолжают учиться в онлайн-режиме.

