РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:05, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Случаев гриппа в Костанайской области стало еще больше

    Показатели по гриппу, ОРВИ продолжают расти в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    грипп
    Фото: pixabay

    За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ. Показатель составил 2080,4 на 100 тысяч населения, что в 1,6 раза выше, чем неделей ранее (10 512 случаев, показатель — 1264,9).

    Как отметили в департаменте санэпидконтроля, среди заболевших дети до 14 лет составляют 65,3% — 11 267 случаев. Кроме того, в области зафиксировано 75 случаев гриппа.

    Напомним, из-за роста заболеваемости в Костанае, школы продолжают учиться в онлайн-режиме.

    О том как складывается эпидситуация в Алматы, можно прочитать здесь.

    Теги:
    Здравоохранение Грипп Костанайская область Минздрав РК
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают