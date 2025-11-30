Дистанционный формат обучения продлили во всех школах Костаная

Об этом сообщил в пресс-службе отдела образования города.

— На основании ежедневного мониторинга уровня заболеваемости принято решение продлить дистанционный формат обучения во всех 37 общеобразовательных школах Костаная до среды, 3 декабря, включительно, — говорится в заявлении.

Мера направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. О последующих изменениях будет сообщено дополнительно.

Ученики костанайских школ ушли на дистанционное обучение 26 ноября 2025 года.

Напомним, в регионе отмечается рост заболеваемостью ОРВИ. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 1,6 раза.