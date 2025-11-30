РУ
    Дистанционный формат обучения продлили во всех школах Костаная

    Решение приняли на основании мониторинга. Обучение в онлайн- формате продлится до 3 декабря включительно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Об этом сообщил в пресс-службе отдела образования города.

    — На основании ежедневного мониторинга уровня заболеваемости принято решение продлить дистанционный формат обучения во всех 37 общеобразовательных школах Костаная до среды, 3 декабря, включительно, — говорится в заявлении.

    Мера направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. О последующих изменениях будет сообщено дополнительно.

    Ученики костанайских школ ушли на дистанционное обучение 26 ноября 2025 года.

     

    Напомним, в регионе отмечается рост заболеваемостью ОРВИ. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 1,6 раза.

    Теги:
    Костанайская область Дистанционное обучение Костанай школа
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
