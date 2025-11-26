Кто остается на онлайн-обучении из-за вируса в Костанайской области

По последним данным управления образования области, из 431 школы области 57 полностью перешли на дистанционный формат обучения, это все 37 школ Костаная с контингентом 35 679 учащихся, а также 20 школ Алтынсаринского, Карабалыкского, Костанайского, Камыстинского, Сарыкольского, Наурзумского районов и района Б.Майлина.

Еще в 98 школах на дистанционный формат переведен 841 класс с контингентом 15 053 школьника.

Всего на онлайн обучении находится 54 097 учащихся. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса.

Ранее Kazinform писал, что студенты колледжей частично перешли на онлайн-обучение. А в Павлодарской области в дистанционном формате обучаются 480 классов.