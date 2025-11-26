РУ
    15:00, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кто остается на онлайн-обучении из-за вируса в Костанайской области

    Полностью перешли на дистанционный формат школы Костаная, а также некоторые учебные заведения в районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По последним данным управления образования области, из 431 школы области 57 полностью перешли на дистанционный формат обучения, это все 37 школ Костаная с контингентом 35 679 учащихся, а также 20 школ Алтынсаринского, Карабалыкского, Костанайского, Камыстинского, Сарыкольского, Наурзумского районов и района Б.Майлина.

    Еще в 98 школах на дистанционный формат переведен 841 класс с контингентом 15 053 школьника.

    Всего на онлайн обучении находится 54 097 учащихся. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса.

    Ранее Kazinform писал, что студенты колледжей частично перешли на онлайн-обучение. А в Павлодарской области в дистанционном формате обучаются 480 классов.

    Эпидситуация Грипп Костанайская область Образование Дистанционное обучение Костанай школа
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
