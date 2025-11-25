Все школы Костаная переходят на онлайн-обучение

Отдел образования города Костаная сообщил о временном переводе учебных занятий в дистанционный формат. Решение принято в связи с увеличением случаев ОРВИ и гриппа, включая повторные заболевания среди учащихся и педагогов.

С 25 ноября до конца текущей недели 37 общеобразовательных школ города Костаная будут работать в онлайн-формате. Мера направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. По итогам недели эпидемиологическая ситуация будет повторно изучена, после чего примут дальнейшее решение о формате обучения.

Ситуация в области

По данным управления образования, в Костанайской области на дистанционном обучении находятся 907 классов в 79 школах, что составляет 18 135 учащихся.

Всего в регионе функционируют 440 общеобразовательных школ, где обучается 113 167 детей. Полностью перешли на онлайн-формат:

3 школы Карабалыкского района;

5 школ Алтынсаринского района;

3 школы Костанайского района;

1 школа Камыстинского района.

В остальных учебных организациях на дистанционное обучение переведены отдельные классы, в которых превышен эпидемический порог.

Ситуация в колледжах

На сегодня в области работают 33 организации ТиПО (26 государственных, 7 частных).

По состоянию на 24 ноября 2025 года из 20 984 студентов 3 578 человек находятся на больничном (17%).

Полностью дистанционно работают:

Костанайский колледж сферы обслуживания — 30,15% заболевших;

Костанайский политехнический высший колледж — 30,85% заболевших.

Частично переведены на удалённый формат отдельные группы:

Костанайский индустриально-педагогический колледж — 4 группы;

Костанайский строительный колледж — 1 группа;

Костанайский высший педагогический колледж — 2 группы;

Костанайский высший колледж Казпотребсоюза — 10 групп.

Перевод на дистанционный формат осуществляется при вовлечении 30% и более учащихся от общей численности группы или класса в течение одного инкубационного периода.

Ранее в Павлодарской области на дистанционное обучение отправили 150 классов.

О том, как защититься от гонконгского вируса — можно прочитать здесь.