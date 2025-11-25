РУ
    18:53, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Все школы Костаная переходят на онлайн-обучение

    Ученики перейдут на дистанционное обучение уже 25 ноября, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Отдел образования города Костаная сообщил о временном переводе учебных занятий в дистанционный формат. Решение принято в связи с увеличением случаев ОРВИ и гриппа, включая повторные заболевания среди учащихся и педагогов.

    С 25 ноября до конца текущей недели 37 общеобразовательных школ города Костаная будут работать в онлайн-формате. Мера направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. По итогам недели эпидемиологическая ситуация будет повторно изучена, после чего примут дальнейшее решение о формате обучения.

    Ситуация в области

    По данным управления образования, в Костанайской области на дистанционном обучении находятся 907 классов в 79 школах, что составляет 18 135 учащихся.

    Всего в регионе функционируют 440 общеобразовательных школ, где обучается 113 167 детей. Полностью перешли на онлайн-формат:

    • 3 школы Карабалыкского района;
    • 5 школ Алтынсаринского района;
    • 3 школы Костанайского района;
    • 1 школа Камыстинского района.

    В остальных учебных организациях на дистанционное обучение переведены отдельные классы, в которых превышен эпидемический порог.

    Ситуация в колледжах

    На сегодня в области работают 33 организации ТиПО (26 государственных, 7 частных).

    По состоянию на 24 ноября 2025 года из 20 984 студентов 3 578 человек находятся на больничном (17%).

    Полностью дистанционно работают:

    • Костанайский колледж сферы обслуживания — 30,15% заболевших;
    • Костанайский политехнический высший колледж — 30,85% заболевших.

    Частично переведены на удалённый формат отдельные группы:

    • Костанайский индустриально-педагогический колледж — 4 группы;
    • Костанайский строительный колледж — 1 группа;
    • Костанайский высший педагогический колледж — 2 группы;
    • Костанайский высший колледж Казпотребсоюза — 10 групп.

    Перевод на дистанционный формат осуществляется при вовлечении 30% и более учащихся от общей численности группы или класса в течение одного инкубационного периода.

    Ранее в Павлодарской области на дистанционное обучение отправили 150 классов.

    О том, как защититься от гонконгского вируса — можно прочитать здесь.

