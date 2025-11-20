РУ
    Министр здравоохранения РК дала рекомендации, как защититься от гонконгского вируса

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Сената 20 ноября сообщила о характерных особенностях текущего эпидемиологического сезона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акмарал Альназарова
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По словам министра, «гонконгский грипп» присутствует в стране уже многие годы.

    — «Гонконгский грипп» циркулирует на территории Казахстана с 2001 года. Это один из многих вирусов, которые сегодня являются причиной ОРВИ и гриппа, — отметила она.

    Альназарова подчеркнула, что течение вирусных инфекций тяжелее всего у детей и пожилых людей. По ее данным, в связи с сохраняющейся теплой погодой рост заболеваемости продолжится.

    — Мы прогнозируем, что до середины декабря у нас пока что рост вирусных инфекций будет фиксироваться. Поэтому необходимо избегать мест большого скопления людей, мыть руки, проветривать помещения, желательно носить маски, — сказала министр.

    При этом обязательное ношение масок для населения не предусмотрено.

    — Обязательного ношения масок для населения мы сегодня не требуем. Но для медицинских работников это требование обязательно, — уточнила она.

    Министр также отметила, что с наступлением холодов ситуация начнет стабилизироваться.

    — Для того, чтобы прервать циркуляцию гриппа, нам необходимо, как минимум, две-три недели холодов. Тогда и циркуляция вируса уменьшается, — пояснила она.

    По ее словам, сезон гриппа в этом году стартовал раньше обычного.

    — В этом году сезон гриппа начался на 3–4 недели раньше, чем в прошлом году. Вы видите, что очень тепло… Поэтому это приносит свои дополнительные неприятности в виде более ранней вспышки гриппа и ОРВИ, — заключила Альназарова.

    Ранее стало известно, чем опасен «гонконгский грипп».

