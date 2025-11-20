Министр здравоохранения РК дала рекомендации, как защититься от гонконгского вируса

По словам министра, «гонконгский грипп» присутствует в стране уже многие годы.

— «Гонконгский грипп» циркулирует на территории Казахстана с 2001 года. Это один из многих вирусов, которые сегодня являются причиной ОРВИ и гриппа, — отметила она.

Альназарова подчеркнула, что течение вирусных инфекций тяжелее всего у детей и пожилых людей. По ее данным, в связи с сохраняющейся теплой погодой рост заболеваемости продолжится.

— Мы прогнозируем, что до середины декабря у нас пока что рост вирусных инфекций будет фиксироваться. Поэтому необходимо избегать мест большого скопления людей, мыть руки, проветривать помещения, желательно носить маски, — сказала министр.

При этом обязательное ношение масок для населения не предусмотрено.

— Обязательного ношения масок для населения мы сегодня не требуем. Но для медицинских работников это требование обязательно, — уточнила она.

Министр также отметила, что с наступлением холодов ситуация начнет стабилизироваться.

— Для того, чтобы прервать циркуляцию гриппа, нам необходимо, как минимум, две-три недели холодов. Тогда и циркуляция вируса уменьшается, — пояснила она.

По ее словам, сезон гриппа в этом году стартовал раньше обычного.

— В этом году сезон гриппа начался на 3–4 недели раньше, чем в прошлом году. Вы видите, что очень тепло… Поэтому это приносит свои дополнительные неприятности в виде более ранней вспышки гриппа и ОРВИ, — заключила Альназарова.

