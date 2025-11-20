Чем опасен гонконгский грипп: симптомы и лечение

Рост заболеваемости: что происходит в Казахстане сейчас

По данным Минздрава и санитарных служб, в Казахстане с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 1,46 млн случаев ОРВИ, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Однако специалисты отмечают: общая статистика снижена благодаря вакцинации, но количество случаев гриппа растет.

На начало ноября в стране лабораторно подтверждено 590 случаев гриппа, из которых 587 — это штамм А (H3N2), тот самый «гонконгский грипп». Только за одну неделю зарегистрировано 183 тысячи новых случаев ОРВИ, и часть из них связана с гриппом.

Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшие месяцы по стране будут циркулировать вирусы A (H3N2), A (H1N1) и B, а потому подъем заболеваемости неизбежен.

В Астане в протестированных образцах вирус также выявлен, а городские службы фиксируют жалобы на тяжелое течение заболевания — резкую температуру, сухой кашель, боль в глазах и выраженную интоксикацию.

Как протекает гонконгский грипп: предупреждение специалистов

Штамм A (H3N2) отличается особенно резким началом и выраженной симптоматикой. Как поясняет руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин, этот вирус «характеризуется высокой контагиозностью и мутагенностью, а потому проявляется ярко и быстро».

— Грипп начинается остро с подъема температуры до 40°C, сопровождается сухим кашлем, болями в мышцах, ознобом, головной болью. Насморк обычно появляется спустя несколько дней после нормализации температуры, — отмечает Юрий Залыгин.

Фото: из личного архива

Опасность гонконгского гриппа — в возможных осложнениях. Риск особенно высок у детей до пяти лет, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями сердца, легких или диабетом.

В числе частых осложнений — пневмония, бронхиолит, ларинготрахеит, обострения ХОБЛ, сердечно-сосудистые нарушения.

Лечение: какие препараты действительно работают

Инфекционист Айжан Иманова подчеркивает, что терапия должна быть комплексной и назначенной врачом.

Специфическое противовирусное лечение

— Наиболее эффективны ингибиторы нейраминидазы — препараты, действующие прямо на вирус, блокируя его прикрепление к клеткам и размножение, — объясняет Иманова.

Это базовая терапия при гриппе.

Фото: Медцентра УДП РК

Неспецифическое лечение

— Интерфероны и их индукторы помогают иммунитету вырабатывать собственную противовирусную защиту, — добавляет специалист.

Симптоматическое лечение

Жаропонижающие, противовоспалительные, отхаркивающие препараты, антиоксиданты, кратковременное использование сосудосуживающих капель в нос.

Айжан Иманова напоминает и о важности простых, но действенных мер:

— Покой, обильное питьё и регулярное проветривание значительно повышают сопротивляемость организма и помогают избежать осложнений.

Фото: из личного архива

Профилактика: вакцинация остается ключевой

На сегодняшний день в Казахстане привито 2,1 миллиона человек — это помогло снизить тяжесть симптомов и число госпитализаций по сравнению с прошлым сезоном.

Вакцины включают штаммы, актуальные для циркуляции 2025 года, включая H3N2. Несмотря на то что эффективность вакцин против гонконгского гриппа может быть несколько ниже, прививка все равно:

облегчает течение болезни,

снижает риск осложнений,

формирует коллективный иммунитет.

Кроме того, врачи рекомендуют профилактический приём противовирусных средств в период активных вспышек.

Рекомендации санитарных врачин для всех жителей Казахстана

Юрий Залыгин подчеркивает важность соблюдения простых правил, особенно в сезон подъема заболеваемости:

избегать массовых скоплений людей и контакта с заболевшими;

носить маску в закрытых помещениях;

соблюдать этикет кашля;

чаще мыть руки и использовать антисептики;

проветривать помещения и увлажнять воздух;

регулярно делать влажную уборку;

укреплять иммунитет и при необходимости принимать иммуномодуляторы;

при первых симптомах — сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Фото: Freepik

Какова ситуация с наличием противовирусных лекарств в аптеках

Помимо роста заболеваемости и активной циркуляции вирусов, в отдельных регионах фиксируются и перебои с обеспечением противовирусными препаратами. Так, в Астане жители пожаловались на отсутствие некоторых востребованных лекарств в аптеках столицы.

В Министерстве здравоохранения ситуацию подтвердили, пояснив, что речь идет о временном повышении спроса на ограниченный перечень препаратов.

— Мы взяли ситуацию под мониторинг. По жаропонижающим, нестероидным противовоспалительным средствам и другим позициям в аптеках имеется более чем двухмесячный запас. Но действительно наблюдается повышенный спрос на некоторые виды противовирусных — Флувир и Флукап. В ряде аптек они временно отсутствуют. Однако в ближайшие дни ожидается крупная поставка, в том числе сетями Zerde и «Медсервис Плюс», — сообщил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Джусипов.

Он также прокомментировал сообщения об отсутствии недорогих лекарств вроде аспирина и ацетилсалициловой кислоты.

— Такой информации у нас нет. Нестероидные противовоспалительные препараты в наличии имеются. По аспирину конкретно не могу прокомментировать, но есть разные аналоги — такие как парацетамол. По ним запасы в достаточном количестве имеются, — добавил он.

Фото: primeminister.kz

Что дальше: прогнозы на сезон 2025–2026

Санитарные службы ожидают, что пик циркуляции гриппа A (H3N2) в Казахстане придется на ноябрь–декабрь, а затем постепенно пойдёт на спад.

При этом специалисты подчеркивают: тяжёлых вспышек и резкого роста госпитализаций пока не наблюдается, что связано с хорошим охватом вакцинацией.

Однако штамм H3N2 остаётся непредсказуемым из-за высокой способности к мутациям, поэтому врачи рекомендуют жителям сохранять бдительность и не игнорировать профилактику.