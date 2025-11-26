РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Почти 480 классов отправили на дистанционное обучение в Павлодарской области

    Количество классов, обучающихся онлайн, меньше чем за неделю увеличилось втрое в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    учеба онлайн
    Фото: freepik.com

    По данным управления образования Павлодарской области, на сегодня болеют 16,8% детей от общего числа учащихся. На дистанционное обучение переведены 479 классов из 78 школ региона.

    — В Павлодаре — 248 классов, в Экибастузе — 68 классов, в Аксу — 45 классов, в Баянаульском районе — 25 классов, в Железинском — 8, Теренколь — 10, в Успенском — 30 классов, в Павлодарском районе — 29 классов, специализированные организации образования — 16 классов, — сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Отмечается, обязательный масочный режим в школах региона не вводился, есть только отдельные рекомендации медсестер учебных заведений.

    Напомним, на 20 ноября в Павлодарской области были переведены на дистанционное обучение 150 классов. Большая часть из них в самом Павлодаре.

    Теги:
    Грипп Регионы Казахстана Заболевания Дистанционное обучение Павлодарская область школа
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают