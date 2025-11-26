Почти 480 классов отправили на дистанционное обучение в Павлодарской области

По данным управления образования Павлодарской области, на сегодня болеют 16,8% детей от общего числа учащихся. На дистанционное обучение переведены 479 классов из 78 школ региона.

— В Павлодаре — 248 классов, в Экибастузе — 68 классов, в Аксу — 45 классов, в Баянаульском районе — 25 классов, в Железинском — 8, Теренколь — 10, в Успенском — 30 классов, в Павлодарском районе — 29 классов, специализированные организации образования — 16 классов, — сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Отмечается, обязательный масочный режим в школах региона не вводился, есть только отдельные рекомендации медсестер учебных заведений.

Напомним, на 20 ноября в Павлодарской области были переведены на дистанционное обучение 150 классов. Большая часть из них в самом Павлодаре.