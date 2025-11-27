Пневмония, госпитализация и грипп: что происходит в Костанайской области

По данным специалистов, дети до 14 лет составляют 65,3% всех заболевших — 11 267 случаев. Среди детей до года зафиксировано 127 случаев, что составляет 0,7% от общего числа заболевших. Среди беременных зарегистрировано 83 случая ОРВИ.

С начала эпидемиологического сезона (недели 40–47) зарегистрировано 57 025 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости — из них 34 948 случаев пришлись на детей до 14 лет.

Для сравнения, за аналогичный период сезона 2024/2025 года было зарегистрировано 35 752 случая ОРВИ. Таким образом, заболеваемость выросла в 1,6 раза или на 59,5%. Число заболевших среди детей до 14 лет тогда составляло 20 479 случаев.

За неделю госпитализированы 176 человек с ОРВИ и 38 пациентов с пневмониями. Кроме того, в текущем сезоне подтверждено 43 случая гриппа.

Специалисты рекомендуют соблюдать профилактические меры, ограничить посещение массовых мероприятий при ухудшении самочувствия, носить маски в местах скопления людей и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ все школы Костаная перешли на онлайн-обучение.

Кроме того, частично обучаются дома и студенты колледжей.