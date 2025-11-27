Пневмония, госпитализация и грипп: что происходит в Костанайской области
За последнюю неделю зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ, показатель составил 2080,4 на 100 тысяч населения, что в 1,6 раза выше, чем неделей ранее. Массово выявляют случаи пневмонии и гриппа, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным специалистов, дети до 14 лет составляют 65,3% всех заболевших — 11 267 случаев. Среди детей до года зафиксировано 127 случаев, что составляет 0,7% от общего числа заболевших. Среди беременных зарегистрировано 83 случая ОРВИ.
С начала эпидемиологического сезона (недели 40–47) зарегистрировано 57 025 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости — из них 34 948 случаев пришлись на детей до 14 лет.
Для сравнения, за аналогичный период сезона 2024/2025 года было зарегистрировано 35 752 случая ОРВИ. Таким образом, заболеваемость выросла в 1,6 раза или на 59,5%. Число заболевших среди детей до 14 лет тогда составляло 20 479 случаев.
За неделю госпитализированы 176 человек с ОРВИ и 38 пациентов с пневмониями. Кроме того, в текущем сезоне подтверждено 43 случая гриппа.
Специалисты рекомендуют соблюдать профилактические меры, ограничить посещение массовых мероприятий при ухудшении самочувствия, носить маски в местах скопления людей и своевременно обращаться за медицинской помощью.
Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ все школы Костаная перешли на онлайн-обучение.
Кроме того, частично обучаются дома и студенты колледжей.