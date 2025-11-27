РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:23, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пневмония, госпитализация и грипп: что происходит в Костанайской области

    За последнюю неделю зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ, показатель составил 2080,4 на 100 тысяч населения, что в 1,6 раза выше, чем неделей ранее. Массово выявляют случаи пневмонии и гриппа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    медицинские маски, грипп, простуда
    Фото: Kazinform

    По данным специалистов, дети до 14 лет составляют 65,3% всех заболевших — 11 267 случаев. Среди детей до года зафиксировано 127 случаев, что составляет 0,7% от общего числа заболевших. Среди беременных зарегистрировано 83 случая ОРВИ.

    С начала эпидемиологического сезона (недели 40–47) зарегистрировано 57 025 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости — из них 34 948 случаев пришлись на детей до 14 лет.

    Для сравнения, за аналогичный период сезона 2024/2025 года было зарегистрировано 35 752 случая ОРВИ. Таким образом, заболеваемость выросла в 1,6 раза или на 59,5%. Число заболевших среди детей до 14 лет тогда составляло 20 479 случаев.

    За неделю госпитализированы 176 человек с ОРВИ и 38 пациентов с пневмониями. Кроме того, в текущем сезоне подтверждено 43 случая гриппа.

    Специалисты рекомендуют соблюдать профилактические меры, ограничить посещение массовых мероприятий при ухудшении самочувствия, носить маски в местах скопления людей и своевременно обращаться за медицинской помощью.

    Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ все школы Костаная перешли на онлайн-обучение.

    Кроме того, частично обучаются дома и студенты колледжей.

    Теги:
    Эпидситуация Грипп Костанайская область Заболевания Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают