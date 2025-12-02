Врачи рассказали об эпидситуации по ОРВИ и гриппу в Алматы

Превышения контрольного уровня не зарегистрировано.

По данным городского управления здравоохранения, за 47-ю неделю в мегаполисе выявлено 32 456 случаев ОРВИ. Показатель на 100 тысяч населения составил 1382,09, что на 17,6% выше предыдущей недели и на 37,2% выше аналогичного периода прошлого года.

Более половины заболевших — дети (18 992 случая).

В 178 школах города зарегистрировано 1930 случаев ОРВИ. Заболеваемость среди учащихся составила до 10%, что не превышает пороговый уровень.

— В городе с 45 недели циркулирует вирус гриппа типа А/H3N2, а также другие негриппозные вирусы ОРВИ как риновирус, парагрипп, аденовирус, сезонный коронавирус. В нарастании зарегистрировано всего 52 подтвержденных случаев гриппа типа А/H3N2 среди лиц, не привитых против гриппа, всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное, — рассказал руководитель ДСЭК Касымхан Алпысбайулы.

В предэпидемический сезон против гриппа в Алматы привито 254 115 человек (10,8% населения), из них 250 тысяч — представители групп риска. Вакцинация завершена 13 ноября.

Специалисты советуют в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом укреплять иммунитет, избегать массовых мероприятий, чаще проветривать помещения, носить маску, соблюдать гигиену, при заболевании оставаться дома и не отправлять больных детей в школы и детсады.

