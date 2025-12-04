20:10, 03 Декабрь 2025 | GMT +5
Школьники в Костанае будут до конца недели учиться онлайн
Решение приняли в местном отделе образования, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее учебу в дистанционном формате продлевали до 3 декабря.
— На основании мониторинга заболеваемости принято решение во всех 37 общеобразовательных школах города Костаная продлить дистанционный формат
обучения до конца текущей недели, 5 декабря. Это позволит обеспечить безопасность и сохранить здоровье всех участников образовательного процесса, — сообщили в ведомстве.
В колледжах, на больничном находится более 2,5 тысяч (11% от общего числа). В 11 колледжах 90 групп обучаются в дистанционном формате.
Ранее в Костанайской области зафиксировали рост заболеваемости гриппом.