РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:10, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Школьники в Костанае будут до конца недели учиться онлайн

    Решение приняли в местном отделе образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Ранее учебу в дистанционном формате продлевали до 3 декабря.

    — На основании мониторинга заболеваемости принято решение во всех 37 общеобразовательных школах города Костаная продлить дистанционный формат
    обучения до конца текущей недели, 5 декабря. Это позволит обеспечить безопасность и сохранить здоровье всех участников образовательного процесса, — сообщили в ведомстве.

    В колледжах, на больничном находится более 2,5 тысяч (11% от общего числа). В 11 колледжах 90 групп обучаются в дистанционном формате.

    Ранее в Костанайской области зафиксировали рост заболеваемости гриппом.

    Теги:
    Дети Дистанционное обучение Костанай школа
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают