Школьники в Костанае будут до конца недели учиться онлайн

Ранее учебу в дистанционном формате продлевали до 3 декабря.

— На основании мониторинга заболеваемости принято решение во всех 37 общеобразовательных школах города Костаная продлить дистанционный формат

обучения до конца текущей недели, 5 декабря. Это позволит обеспечить безопасность и сохранить здоровье всех участников образовательного процесса, — сообщили в ведомстве.

В колледжах, на больничном находится более 2,5 тысяч (11% от общего числа). В 11 колледжах 90 групп обучаются в дистанционном формате.

Ранее в Костанайской области зафиксировали рост заболеваемости гриппом.