Рост заболеваемости ОРВИ в Алматы прогнозируют санврачи

На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова сообщила, что в этом году эпидсезон по заболеваемости ОРВИ и гриппом начался немного раньше.

— Во многих регионах, в том числе в Алматы, в настоящее время регистрируется подъем заболеваемости. Повышение ожидается в декабре, так как проводится много массовых мероприятий. Согласно прогнозу, сезонный подъем ожидается в третьей декаде декабря и в начале февраля, — отметила она.

Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Лайла Имангалиева также подчеркнула, что в городе сохраняется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако эпидемиологическая ситуация остается контролируемой.

По ее словам, уровень заболеваемости не превышает сезонные нормы, система здравоохранения работает устойчиво, дефицита коек и медицинского персонала нет.

По данным ДСЭК, за 47-ю неделю в Алматы зарегистрировано 32 456 случаев ОРВИ — это на 17,6% больше, чем неделей ранее, и на 37,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Среди заболевших 58,5% составляют дети — 18 992 случая.

