Грипп идет на спад: Минздрав РК фиксирует улучшение ситуации

— Грипп отступает — минус 15 процентов. Соответствующие меры, которые были приняты Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, на местах регионами, дают свои результаты, — сообщила министр в кулуарах Мажилиса.

При этом, по ее словам, заполненность коек составляет порядка 60 процентов.

Ранее мы сообщали о том, что почти 1800 казахстанцев заболели гонконгским гриппом с начала эпидсезона.

Сезонная активность ОРВИ и гриппа в Казахстане традиционно наблюдается с октября по апрель.

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, случаи сезонного гриппа типа А (H3N2) зарегистрированы во всех регионах республики, за исключением области Улытау. Среди лабораторно подтвержденных случаев большинство приходится на детей до 14 лет — 58% (1039), также зарегистрированы случаи среди беременных — 8,6% (155).

КСЭК напоминает рекомендации для снижения риска заражения: по возможности избегать посещения мест массового скопления людей, при необходимости использовать маску, чаще бывать на свежем воздухе, принимать витамины и сбалансированно питаться.