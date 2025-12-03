РУ
    11:03, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Грипп идет на спад: Минздрав РК фиксирует улучшение ситуации

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акмарал Альназарова
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Грипп отступает — минус 15 процентов. Соответствующие меры, которые были приняты Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, на местах регионами, дают свои результаты, — сообщила министр в кулуарах Мажилиса.

    При этом, по ее словам, заполненность коек составляет порядка 60 процентов. 

    Ранее мы сообщали о том, что почти 1800 казахстанцев заболели гонконгским гриппом с начала эпидсезона. 

    Сезонная активность ОРВИ и гриппа в Казахстане традиционно наблюдается с октября по апрель. 

    Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, случаи сезонного гриппа типа А (H3N2) зарегистрированы во всех регионах республики, за исключением области Улытау. Среди лабораторно подтвержденных случаев большинство приходится на детей до 14 лет — 58% (1039), также зарегистрированы случаи среди беременных — 8,6% (155).

    КСЭК напоминает рекомендации для снижения риска заражения: по возможности избегать посещения мест массового скопления людей, при необходимости использовать маску, чаще бывать на свежем воздухе, принимать витамины и сбалансированно питаться.   

     

