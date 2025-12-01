Почти 1800 казахстанцев заболели гонконгским гриппом с начала эпидсезона

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, случаи сезонного гриппа типа А (H3N2) зарегистрированы во всех регионах республики, за исключением области Улытау. Среди лабораторно подтвержденных случаев большинство приходится на детей до 14 лет — 58% (1039), также зарегистрированы случаи среди беременных — 8,6% (155).

КСЭК напоминает рекомендации для снижения риска заражения: по возможности избегать посещения мест массового скопления людей, при необходимости использовать маску, чаще бывать на свежем воздухе, принимать витамины и сбалансированно питаться.

По информации ведомства, в рамках профилактики против гриппа в республике привито 2 208 989 человек. Согласно рекомендациям ВОЗ, в состав сезонной противогриппозной вакцины на этот эпидемиологический сезон уже включены штаммы тип А (H1N1pdm09), тип А (H3N2) и типа B/Victoria.

Сезонная активность ОРВИ и гриппа в Казахстане традиционно наблюдается с октября по апрель. В этот период, как сообщили в КСЭК, санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан осуществляется в усиленном режиме. На территории страны функционирует разветвленная сеть санитарно-карантинных пунктов, охватывающая автомобильные, авиационные, железнодорожные и морские направления.

Специалисты санитарно-карантинных пунктов работают в соответствии с утвержденными схемами оповещения и алгоритмами действий при выявлении карантинных и особо опасных инфекций, проходят системное обучение и поддерживают высокий уровень готовности к реагированию на возможные угрозы в сфере общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось, что новый вариант вируса вызывает опасения у врачей в Европе.