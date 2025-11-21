РУ
    11:43, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Все привыкли, что лидер должен быть строгим» — Кошербаев об открытости Пашиняна

    Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев в кулуарах Акорды прокомментировал позитивные видео, которые публикует Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих соцсетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ермек Кошербаев посетил социальные объекты Шымкента
    Фото: Primeminister.kz

    — У любого человека это есть, как вы говорите, вайб. Интересно, приятно, это же показывает его с человечной стороны. Все привыкли, что лидер должен быть строгим. Наш президент тоже, помните, когда дощечку разбивал и еще разные вещи. Это тоже своего рода вайб, остальное вы уже доделываете сами, когда начинаете рилсы переделывать, — сказал Кошербаев.

    Министра также спросили о том, могут ли казахстанские чиновники быть такими же открытыми в своих соцсетях.

    — Конечно, могут, попробуйте спросить у министров. Я, например, если буду позволять себе лишнего, могут воспринять неправильно. А наши акимы, вы сами видите, на своих страницах позволяют себе подобные вещи. А среди друзей, конечно, при личных встречах, есть человечность, шутки, приколы, такое между нами есть, — ответил он.

    Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео из Астаны, сопровождая его песней на казахском языке.

    Позже Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил его в Акорде.

    Данира Искакова
