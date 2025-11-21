Пашинян поделился видео из Астаны под казахскую музыку

Сегодня премьер-министра Армении ждет ряд встреч в Астане, посвященных актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Казахстан утром накануне. Как сообщалось ранее, поездка рассматривается как одно из значимых событий в истории казахстанско-армянских дипломатических отношений.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Арменией были установлены 27 августа 1992 года. За этот период стороны подписали около 40 документов, включая Договор о дружбе и сотрудничестве 1999 года. За три десятилетия политический диалог эволюционировал от обмена протокольными визитами до устойчивой институциональной системы взаимодействия. По оценкам экспертов, вплоть до последних двух лет контакты развивались преимущественно в рамках многосторонних площадок — ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

Последовательная серия взаимных визитов в 2023–2025 годах заметно активизировала политический диалог. Только за последние два года состоялось более десяти встреч на уровне президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и спикеров парламентов.

По словам политического аналитика Дениса Жиляева, контакты последних недель демонстрируют заинтересованность обеих стран в дальнейшем углублении стратегического партнерства и расширении торгово-экономического взаимодействия.