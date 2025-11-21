Визит Пашиняна в Астану: эксперт назвал ключевые темы переговоров

Торговля и экономические перспективы

Денис Жиляев подчеркнул, что одной из главных тем переговоров может стать крайне низкий уровень торгового оборота между двумя странами. На первую половину текущего года он составил 41,6 млн долларов, что значительно ниже доли других стран ЕАЭС.

Эксперт отметил, что в последние месяцы стороны активизировали работу по расширению товарных поставок.

Впервые за почти 30 лет Казахстан возобновил экспорт зерна в Армению — пилотные объемы уже были отправлены и получили высокую оценку качества.

Также зафиксирован рост экспорта казахстанских косметических и бытовых товаров — от двух до трех раз по ряду позиций.

Со стороны Армении отмечается увеличение поставок алкогольной продукции, включая около 400 тонн спирта в пересчете на чистый алкоголь.

Кроме того, Казахстан начал закупать у армянских производителей кассовые аппараты — в текущем году в страну поступило около 360 новых моделей.

Эксперт напомнил, что в последние недели был сделан ряд шагов по восстановлению и расширению экономических связей, в том числе в аграрной сфере.

— Мы договорились о поставках зерна, и уже пилотные объемы поставлены. Наше зерно на высоком качестве оценили, — отметил он.

По его словам, растет и взаимный интерес к продукции с высокой добавленной стоимостью.

— С прошлого года по таким бытовым позициям уже переработанным — значительный рост от двух до трех раз, — сообщил аналитик.

С армянской стороны фиксируется увеличение поставок алкогольной продукции.

— В этом году пришло в три или в три с половиной раза больше алкоголя… там в чистом спирте порядка 400 тонн, — указал Жиляев.

Он подчеркнул, что общий объем торговли остается скромным.

— На первую половину этого года это 41,6 миллиона долларов. Это меньше одного процента, — сказал эксперт.

Транспортные коридоры и региональная логистика

По мнению Жиляева, обсуждение может затронуть и тему международных транспортных маршрутов, включая тюркский логистический трек, проходящий через Кавказ.

— Собственно, для этого сейчас и идет тюркский вот этот трек, потому что он, в том числе, проходит через Кавказ, — пояснил он.

Эксперт обратил внимание на значение последних договоренностей между Арменией и Азербайджаном.

— Последнее перемирие заключено с Трампом. Это маршрут, который будет независим, защищен между Арменией и Азербайджаном, — сказал он.

Казахстан, по его словам, также может быть заинтересован в трансграничных поставках энергоносителей.

— Если мы договоримся с Азербайджаном и все-таки начнем поставлять пять–семь миллионов тонн нефти в год через этот трек, то это очень многое покроет, — подчеркнул Жиляев.

Внутриполитический фон и предстоящее заседание ОДКБ

Аналитик напомнил, что Армения сохраняет формальное членство в ОДКБ, что может быть одной из тем двустороннего обсуждения.

— Армения официально до сих пор не вышла… была заморозка временная, но до сих пор числится, — отметил он.

Формат и статус визита

Жиляев подчеркнул, что посещение носит государственный характер и предполагает работу расширенных делегаций.

— Это официальный визит. Это должна быть встреча команда на команду, — заявил он.

Официальная детальная повестка переговоров пока не озвучена, однако, как отметил эксперт, контакты последних недель подтверждают заинтересованность сторон в углублении стратегического партнерства и увеличении товарооборота.

