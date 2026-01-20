РУ
    Все меры по защите прав детей объединены в единый документ

    В ходе V Национального курултая Государственный советник Ерлан Карин сообщил, что все меры по защите прав детей были систематизированы и сведены в единое направление, передает Kazinform.

    дети шахматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — В сферах науки, образования и защиты прав детей реализуются важные инициативы. Недавно была принята Концепция создания и развития научных городков. Совершенствована программа воспитания в школах. По поручению Главы государства разработана единая программа «Дети Казахстана». Все меры, направленные на защиту прав детей, теперь объединены в данном документе, — отметил Ерлан Карин.

    Он также подчеркнул, что в ближайшее время постановлением Правительства был утвержден новый комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

    — В ноябре прошлого года Указом Президента были утверждены основные принципы, ценности и приоритетные направления внутренней политики. Этот документ стал первым концептуальным актом в истории независимого Казахстана, систематизирующим сферу внутренней политики. В его разработке активное участие приняли члены Национального курултая и эксперты, — добавил Государственный советник.

    Напомним, сегодня на Национальном Курултае выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства обозначит основные направления дальнейшего развития страны.

    Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

