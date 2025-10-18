Временным президентом Мадагаскара стал военный

Новым президентом Мадагаскара спустя несколько дней после военного переворота стал 51-летний полковник Майкл Рандрианирина. Конституционный суд страны в пятницу, 17 октября привел Рандрианиринк к присяге в качестве президента переходного периода для «возрождения республики». Спецподразделение Capsat объявило о захвате власти на Мадагаскаре 14 октября.

Рандрианирина пообещал провести выборы через полтора-два года, отклонив требование суда организовать их в течение 60 дней. По его словам, стране необходимы масштабные реформы, прежде, чем можно будет говорить о возвращении к гражданскому управлению.

Президент в изгнании считает себя законным лидером

Выступая с инаугурационной речью, Майкл Рандрианирина, одетый в штатское, назвал происходящее «историческим поворотом» и пообещал учитывать требования молодежи, которая добивается решения острых социальных и экономических проблем. На инаугурации присутствовали высокопоставленные военные, политики, представители молодежных организаций и дипломаты из Германии, Франции, США, Китая и России.

Свергнутый президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну после массовых протестов и был отстранен от власти парламентом. По сообщениям СМИ, он находится в Дубае. Его представители продолжают утверждать, что Радзуэлина остается законным главой государства. Он сам пришел к власти в результате переворота в 2009 году и возглавлял Мадагаскар с 2019 года.

Молодежь требует перемен: 80% населения живет в нищете

Мадагаскар, расположенный у юго-восточного побережья Африки, вдвое больше Италии, но при этом его население — около 30 млн человек — в два раза меньше. Страна является крупнейшим в мире экспортером ванили, однако, по данным Всемирного банка, 80% жителей живут за чертой бедности.

С конца сентября тысячи молодых людей выходили на улицы, добиваясь отставки президента. Протесты, местами сопровождавшиеся насилием, были вызваны перебоями с электричеством и водой, кризисом в системе образования, безработицей и глубокой нищетой.