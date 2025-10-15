РУ
    05:55, 15 Октябрь 2025

    Военные Мадагаскара объявили о захвате власти после бегства президента

    На фоне массовых протестов и бегства президента Мадагаскара за границу военные объявили, что берут контроль над страной. Действие конституции приостановлено, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    По данным издания, на Мадагаскаре военные объявили о переходе государственной власти в стране под контроль военного совета, в состав которого вошли представители армии, жандармерии и национальной полиции. Это произошло спустя сутки после того, как стало известно о бегстве президента Мадагаскара Андри Радзуэлины за границу.

    — Мы взяли власть в свои руки, — заявил по национальному радио во вторник, 14 октября, полковник Майкл Рандрианирина.

    Сообщается, что в стране приостановлено действие конституции, а все государственные институты, за исключением нижней палаты парламента Мадагаскара (Национальной ассамблеи) распущены. За несколько минут до объявления о переходе власти в руки военных депутаты проголосовали за отстранение Радзуэлины от должности президента страны.

    В военный совет включены также военнослужащие элитного подразделения CAPSAT, с помощью которого Андри Радзуэлина пришел к власти в результате госпереворота в 2009 году.

    Ранее Андри Радзуэлина заявил о попытке незаконного захвата власти на фоне продолжающихся массовых протестов.

    Позже президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был вывезен из страны на французском военном самолете в воскресенье.

