Военные Мадагаскара объявили о захвате власти после бегства президента

По данным издания, на Мадагаскаре военные объявили о переходе государственной власти в стране под контроль военного совета, в состав которого вошли представители армии, жандармерии и национальной полиции. Это произошло спустя сутки после того, как стало известно о бегстве президента Мадагаскара Андри Радзуэлины за границу.

— Мы взяли власть в свои руки, — заявил по национальному радио во вторник, 14 октября, полковник Майкл Рандрианирина.

Сообщается, что в стране приостановлено действие конституции, а все государственные институты, за исключением нижней палаты парламента Мадагаскара (Национальной ассамблеи) распущены. За несколько минут до объявления о переходе власти в руки военных депутаты проголосовали за отстранение Радзуэлины от должности президента страны.

В военный совет включены также военнослужащие элитного подразделения CAPSAT, с помощью которого Андри Радзуэлина пришел к власти в результате госпереворота в 2009 году.

Ранее Андри Радзуэлина заявил о попытке незаконного захвата власти на фоне продолжающихся массовых протестов.

Позже президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был вывезен из страны на французском военном самолете в воскресенье.