Президент Мадагаскара покинул страну на фоне протестов

Лидер оппозиции Ситены Рандрианасолониайко, сославшись на сотрудников президентской администрации, подтвердил агентству Reuters, что глава государства покинул страну. На вечер понедельника было запланировано обращение президента к нации, но оно несколько раз откладывалось. Позже в ходе трансляции в Facebook лидер Мадагаскара сообщил, что находится в «безопасном месте».

— Сегодня мне пришлось укрыться, чтобы сохранить свою жизнь. Но даже в таких условиях я не прекращаю искать выход, — заявил он не раскрывая свое местонахождение.

Он также призвал к соблюдению Конституции для разрешения углубляющегося политического кризиса в стране.

— Существует только один способ решить эти проблемы — это соблюдать действующую в стране конституцию, — сказал он в прямом эфире.

RFI сообщает, что в воскресенье вертолет доставил президента Мадагаскара на остров Сент-Мари, расположенный на восточном побережье Мадагаскара, откуда он сел на борт французского военного самолета. По данным RFI, президент, возможно, направился в Дубай через Маврикий.

По данным ее источников, эвакуацию Радзуэлины санкционировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Французские власти заявляли, что не будут вмешиваться в ситуацию на Мадагаскаре, а сам Макрон перед вылетом из Египта вечером в понедельник в беседе с журналистами выразил обеспокоенность ситуацией на Мадагаскаре, но отказался подтвердить сообщения о том, что Радзуэлина был эвакуирован при поддержке французских властей.

Что произошло

Молодежное онлайн-движение Gen Z Mada организовало протесты против ежедневных отключений воды и электричества. Первые протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября, затем демонстрации вылились в более широкое недовольство правительством президента Андри Радзуэлины из-за высокого уровня безработицы, коррупции и растущей стоимости жизни.

Силы безопасности сохраняли значительное присутствие в крупных городах Мадагаскара, а полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.

По данным ООН, в столкновениях погибли по меньшей мере 22 человека, но правительство оценило число погибших в 12 человек.

На протяжении всех демонстраций президент Андри Радзуэлина предпринимал многочисленные попытки успокоить протестующих, например, уволив свое правительство и призвав к диалогу с молодежью.

В субботу некоторые солдаты покинули свои казармы на окраине столицы Антананариву, чтобы присоединиться к протестующим перед мэрией города.

После этого администрация Радзуэлины заявила, что в стране происходит попытка незаконного и неконституционного захвата власти.

Он решительно осудил «попытку дестабилизировать страну» и призвал все ключевые силы страны объединиться для защиты конституционного порядка и национального суверенитета.

Спустя несколько часов армейское подразделение под названием CAPSAT (Армейский корпус кадровых и административно-технических служб) заявило, что взяло на себя руководство военным командованием и теперь контролирует все вооруженные силы — сухопутные, воздушные и военно-морские.

Кто такой Андри Радзуэлина

Андри Радзуэлина — предприниматель и бывший диджей, который правит Мадагаскаром с 2009 года.

Он пришел к власти в том же году, свергнув тогдашнего президента Марка Раваломанану в результате переворота, поддержанного армией. В возрасте 34 лет Радзуэлина получил титул самого молодого лидера Африки.

Помимо того, что он был диджеем, прежде чем заняться политикой, Радзуэлина также управлял рядом предприятий.

В 2007 году он был избран мэром столицы Мадагаскара Антананариву.

Радзуэлина быстро завоевал популярность, отчасти благодаря своей энергии и стилю ведения предвыборной кампании, он переизбрался на пост в 2018 году и вновь был избран в 2023 году в ходе спорных выборов, которые оппозиция бойкотировала.

Мадагаскар — островное государство у юго-восточного побережья. Одна из беднейших стран мира: по данным Всемирного банка, 75% населения живет за чертой бедности. По данным Международного валютного фонда, только около трети из 30 миллионов жителей Мадагаскара имеют доступ к электричеству.

Напомним, ранее в Марокко вспыхнули протесты, переросшие в массовые столкновения. Организатором протестной волны в североафриканском государстве стала анонимная молодежная группа «GenZ 212», возникшая в социальных сетях TikTok, Instagram и Discord. По словам активистов, их требования связаны с реформами в здравоохранении и образовании, а также с борьбой против коррупции.

8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала также прошли массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Подавляющее большинство участников протестов составили люди поколения Z, то есть люди, родившиеся в 1995–2012 годах.