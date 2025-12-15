Возвращенные миллиарды пошли на спорт: новый комплекс открыли в Кокшетау

В рамках исполнения поручения Главы государства, данного на IV заседании Национального курултая в марте 2025 года, в Кокшетау состоялось открытие современного многофункционального спортивного комплекса Kokshe Arena. Объект возведен за счет средств Специального государственного фонда. На эти цели Правительством было выделено 12,6 млрд тенге.

Фото: Правительство РК

Максимальная вместимость здания составляет около 1 тыс. человек. В комплексе предусмотрены зрительный зал на 650 мест с современными мультимедийными системами, универсальный спортивный зал со скалодромом и башней для пожарно-прикладных видов спорта.

Фото: Правительство РК

Оборудованы залы бокса, борьбы, тяжелой атлетики и кроссфита с сертифицированным инвентарем олимпийского стандарта. Созданы все условия для маломобильных групп населения.

Фото: Правительство РК

На прилегающей территории обустроены легкоатлетическая зона, площадки для игровых видов спорта и метательных дисциплин, а также зоны отдыха.

В церемонии открытия приняли участие Генеральный прокурор Берик Асылов, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, министр финансов Мади Такиев, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Почетными гостями мероприятия стали президент международной федерации World Boxing Геннадий Головкин и известный боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов.

Стоит отметить, что Kokshe Arena стала вторым объектом спортивной инфраструктуры в регионе, построенным за счет возвращенных активов. Ранее была открыта ДЮСШ в селе Зеренда.

Всего на средства из Специального государственного фонда в Акмолинской области запланировано строительство 42 социальных объектов, включая 14 учреждений здравоохранения, 26 объектов водоснабжения и 2 спортивных учреждения.

Игрок волейбольной команды «Ұшқын» Айгерим Алиева и кандидат в мастера спорта по «Қазақ күресі» Бекзат Темиркей отметили, что открывшийся в городе Кокшетау спортивный комплекс предоставляет жителям возможность регулярно заниматься спортом и вносит большой вклад в будущее подрастающего поколения, выразив благодарность Главе государства.