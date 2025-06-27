В Казахстане открылся первый объект, построенный за счёт возвращённых активов

На открытие объекта прибыл Генеральный прокурор РК Берик Асылов.

— Из возвращенных активов на строительство 333 социальных и коммунальных объектов было выделено 240 млрд тенге, среди них по всей стране строятся 162 учреждения здравоохранения, 159 точек водоснабжения, 9 объектов образования, 3 спорткомплекса. Только в Акмолинской области планируется реализовать 37 социальных проектов, — сообщил Генпрокурор.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

В Акмолинской области осталось возвести 34 объекта из 37. Первые два объекта — ФАП в Аршалынском и Буландынском районах — уже сданы, но они были построены лишь частично на деньги возвращенных активов. Детско-юношеская спортивная школа в Зерендинском районе — первый объект, который полностью построен на деньг коррупционеров.

Среди оставшихся 34 объектов региона 23 объекта водоснабжения, которые позволят обеспечить жителей Акмолинской области качественной питьевой водой, 10 ФАП и многофункциональная спортивная школа в городе Кокшетау.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов выразил слова благодарности Генеральному прокурору за посещение такого значимого для региона события.

— Это первый объект, который построен по новой программе. Все эти активы — кропотливая работа наших прокуроров, которые выискивают их и возвращают на благо нашего населения, — отметил глава области, подчеркнув, что открываемый объект был построен в рекордно-кратчайшие сроки — за пять месяцев.

Подрядчиком выступила местная компания. Сроки и качество строительства контролировала прокуратура Акмолинской области.

— Уникальность данного объекта в том, что в Зерендинском районе на сегодня это единственный такой спортивный объект, который будет охватывать более 10 видов спорта. Секции будут посещать порядка тысячи детей. Кроме того, здесь исторически была лыжная база, ее реконструировали, она будет работать круглогодично и круглосуточно. В зимнее время можно тренироваться на лыжах, в летнее — на роликах, — отметил руководитель аппарата прокуратуры Акмолинской области Ержан Жандосов.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

По словам и. о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамата Байкуанышева, на строительство спортшколы было выделено порядка двух млрд тенге.

— Можно отметить преимущество проекта, который финансируется из этого фонда. Это то, что средства поступают в полном объеме, таким образом все строительно-монтажные работы не прерываются, и заранее закупается все необходимое оборудование — как строительное, так и наполнение, — отметил Азамат Байкуанышев.

На территории спортивной школы размещаются хоккейный корт, воркаут площадка, а также два корпуса двухэтажного здания. Первый — учебный, второй — спортивный. На втором этаже расположены комнаты для спортсменов, которые будут приезжать на соревнования.

— У нас местность предрасположена для занятий лыжными гонками, обширные леса и чистый воздух. Строительство новой ДЮСШ дает стимул заниматься детям, потому что появляются какие-то новые возможности, ну и новое оборудование — это всегда большое подспорье, — поделился своим впечатлением тренер по лыжным гонкам Юрий Чиховской.

Делегация во главе с Генеральным прокурором и акимом области осмотрела новый объект, а глава региона даже подтянулся восемь раз на перекладине.

Еще один многофункциональный спортивный объект, построенный за счёт возвращённых активов, собираются сдать до конца года в Кокшетау. Он не имеет аналогов, а на его строительство уже выделено, по словам чиновников, 12,7 млрд тенге.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

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