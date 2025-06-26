Как в Казахстан возвращают активы: от миллиардов до артефактов сакской эпохи

От подстрекательства до приговора

Среди упомянутых историй - дело Абылая Мырзахметова. Бывший председатель президиума НПП «Атамекен» был задержан при получении 90 миллионов долларов. Эти деньги, по версии следствия, он запросил у бизнесмена Кайрата Боранбаева – в обмен на помощь в закрытии уголовного дела. Сам Боранбаев в итоге оказался за решеткой, а Мырзахметов получил 5,5 лет за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. Попытка выйти по УДО в 2024 году оказалась безуспешной.

Кто такие «два Кайрата»

После ареста Боранбаев принял решение вернуть государству все имущество, приобретенное с нарушением закона. Речь идет о десятках компаний, сотнях миллионов долларов, а также объектах недвижимости в Казахстане и за рубежом.

Другой Кайрат – Сатыбалды – также пошел на сделку с государством. Его активы, переданные в бюджет, оценены более чем в 1,5 млрд долларов. Среди них – элитные особняки, драгоценности на сумму 230 млн долларов и ценные бумаги.

Закон работает: триллионы тенге и спецфонд

С июля 2023 года вступил в силу закон о возврате государству незаконно приобретенных активов.

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– Комитетом по возврату активов была проведена колоссальная работа. Приняты меры по возврату активов на сумму свыше 1 триллиона тенге. Речь идет как о соглашениях по добровольному возврату, так и о мерах принудительного взыскания. На сегодняшний день в пользу государства уже реально поступило более 770 миллиардов тенге: из них 667 миллиардов – в денежной форме на специальный счет, еще 103 миллиарда – в виде имущества, — отметил Заместитель Генерального прокурора РК Габит Садырбеков.

Полученные средства направляются в специальный фонд, который финансирует исключительно социальные проекты.

– После принятия актива наша задача – эффективно им управлять, а затем реализовать по максимально возможной цене. Все активы мы продаем исключительно через аукционы, – рассказал генеральный директор ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбек Мукаш.

Кадр из видео Jibek Joly

На что идут деньги

Только за последний год из фонда было профинансировано 330 социальных объектов на сумму более 240 млрд тенге. Среди них:

162 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий в сельской местности;

159 объектов водоснабжения;

12 образовательных и спортивных учреждений.

– В 2024–2025 годах из средств специального государственного фонда на строительство и реконструкцию медицинских объектов было выделено 97,7 млрд тенге. Существенная часть этих средств направлена на реализацию национального проекта по модернизации сельского здравоохранения, – отметил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

Кадр из видео Jibek Joly

В рамках проекта в этом году профинансировано завершение строительства 145 объектов первичной медико-санитарной помощи – это медицинские, фельдшерские пункты и врачебные амбулатории в отдаленных селах.

Кроме того, проект предусматривает модернизацию 32 районных больниц до уровня многопрофильных. Каждая из них будет оснащена приемно-диагностическим комплексом, системой ЭТН, ангиографом, компьютерным томографом и аппаратом МРТ.

Центр гематологии: медицина на новых рельсах

На востоке страны, в Усть-Каменогорске, возводится Центр гематологии. Проект финансируется в том числе за счет возвращенных активов. Его стоимость – 71,3 млрд тенге, из которых 33,6 млрд – из специального фонда. Центр рассчитан на 148 коек и 24 места в пансионате. Здесь планируется проводить трансплантацию костного мозга и оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

– Когда я приехал сюда в конце февраля, на строительстве работало около 40–45 человек. Сейчас мы добавили еще около 100, и в общей сложности на объекте трудится более 150 человек. Мы ожидаем поставку оборудования во второй половине этого года. Будем внимательно следить за его монтажом. У нас есть специалисты из Астаны, из Европы, а также от подрядчика и нашей собственной команды, – рассказал директор по строительству Гематологического центра Энхар Кабаши.

Кадр из видео Jibek Joly

В Восточно-Казахстанской области на динамическом наблюдении находятся свыше 1100 пациентов с заболеваниями крови. Ежемесячно более 1,5 тысячи человек получают специализированную гематологическую помощь в условиях стационара.

Кадр из видео Jibek Joly

Создание нового гематологического центра позволит значительно повысить качество и доступность медицинских услуг для пациентов региона. Благодаря этому проекту жителям больше не придется выезжать за пределы области для получения высокотехнологичной помощи. В центре будут организованы трансплантация костного мозга, современная фенотерапия и другие передовые методы лечения.

– Открытие этого центра позволит наладить координацию не только онкогематологической, но и кардиологической и кардиохирургической служб. Это значительно повысит качество и доступность медицинской помощи для пациентов, – рассказала заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО Айнаш Капанова.

Кадр из видео Jibek Joly

Центр гематологии – это не просто новое учреждение. Его создание даст возможность ежегодно менять жизни сотен людей, предоставляя им шанс на полноценное и своевременное лечение.

Уже в этом году двери для пациентов откроет не одно крупное медицинское учреждение. Один из таких объектов – больничный комплекс в городе Риддер, строительство которого близится к завершению. Общая стоимость проекта составляет почти 35 миллиардов тенге. В 2024 году на завершение работ из специального государственного фонда, за счет возвращенных активов, было выделено 28 миллиардов тенге.

Наряду с крупными объектами, в регионе активно развивают и сельскую медицину. Особое внимание уделяется строительству врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов в отдаленных населенных пунктах. Для местных жителей это не просто улучшение инфраструктуры, а важный шаг к доступному и качественному медицинскому обслуживанию.

– Я проработала в этом селе 45 лет. И для нас появление такого здания – настоящий праздник. Сейчас везде уделяется внимание медицине, и мы уверены, что в этом новом здании все будет на достойном уровне, – рассказала жительница села Алтынды Галина Морозова.

Вода пришла в дома

Одна из острейших социальных проблем, на решение которой указал Президент страны, – это обеспечение населения доступом к качественной питьевой воде. То, что давно стало нормой для горожан, для жителей многих сел и аулов по-прежнему остается недоступной роскошью. Водовозы, фляги и канистры с водой – такая реальность до сих пор сохраняется для тысяч казахстанцев.

Для кардинального улучшения ситуации средства из специального государственного фонда направлены на реализацию проектов в сфере водоснабжения. Вопрос решается комплексно: за дело взялись два профильных ведомства – Министерство промышленности и строительства и Министерство водных ресурсов и ирригации.

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Министерство промышленности отвечает за строительство внутриквартальных сетей питьевого водоснабжения в населенных пунктах, в то время как Министерство водных ресурсов — за организацию источников водоснабжения и строительство групповых водоводов.

– Одной из приоритетных задач нашего ведомства является обеспечение населения устойчивыми и качественными услугами водоснабжения. С этой целью из спецгосфонда выделено финансирование на реализацию 189 проектов, охватывающих как города, так и сельские населенные пункты, – рассказал вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.

Кадр из видео Jibek Joly

За сухими цифрами бюджета – 29 миллиардов 600 миллионов тенге – стоят не просто проекты, а судьбы. Именно столько средств было выделено Министерству водных ресурсов и ирригации на реализацию девяти масштабных инициатив в сфере водоснабжения.

Более 300 тысяч казахстанцев – жители 142 населенных пунктов – получат доступ к чистой питьевой воде или заметно улучшат условия водоснабжения. Для 48 из этих аулов централизованная вода станет настоящим прорывом – долгожданной переменой, которая навсегда изменит привычный уклад.

– В Кызылординской области мы сейчас строим водовод до села Акбасты. На сегодняшний день уже проводятся гидравлические испытания, основные объемы работ завершены. Ранее село снабжалось водой из старых скважин, расположенных в 15 километрах – воду привозили водовозами трижды в день. Мы планируем завершить проект уже в июле и подать воду в дома жителей. Впервые у каждого будет возможность подключиться к централизованному водоснабжению и провести воду прямо в дом. Кроме того, в рамках средств специального государственного фонда в области реализуется еще один проект – по обеспечению водой сел Токабай и Абай. А на севере страны, где сосредоточены крупнейшие групповые водопроводы Казахстана, ведется строительство четырех масштабных объектов также за счет средств спецгосфонда, – рассказал председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Арсен Жаканбаев.

Кадр из видео Jibek Joly

Новые школы и спортзалы

Образование тоже получает свой импульс развития – знания и спорт вновь становятся центром притяжения для юных казахстанцев. Уже совсем скоро свои двери распахнут 12 новых учреждений, словно маяки будущего. Из них восемь – школы, где будут загораться умы, и четыре – спортивных объекта, где будет закаляться характер.

Для многих ребят 1 сентября станет не просто началом учебного года, а шагом в совершенно новую среду – современную, просторную, вдохновляющую. Там, где вчера были пустыри и ожидания, завтра зазвучат детские голоса, звонки и аплодисменты первых побед.

– При формировании перечня объектов, финансируемых за счет специального государственного фонда, мы подходим к отбору крайне тщательно. Особое внимание уделяется тем населенным пунктам, где наиболее остро ощущается нехватка ученических мест и требуется срочное решение инфраструктурных вопросов. В целом из восьми объектов в сфере образования, строящихся за счет фонда, пять – это школы в регионах, два – детские сады и еще один – общежитие для школы-интерната, – заявил вице-министр просвещения Едил Оспан.

Кадр из видео Jibek Joly

Отдельным направлением стало строительство специализированного детского сада в Актюбинской области – он предназначен для детей с особыми образовательными потребностями. Этот проект особенно важен с точки зрения доступности и инклюзивности системы образования.

Также в Улытауской области началось строительство школы, которую местные жители ждали много лет. Реализовать проект удалось благодаря финансированию из специального государственного фонда – регион долгое время пытался найти средства на возведение столь необходимого учебного заведения.

Сакские артефакты: ценность вне времени

Совсем недавно народу Казахстана вернули не просто часть наследия – ему вернули голос истории, которую невозможно измерить деньгами или перевести в бюджетные строки. Уникальные ювелирные украшения, предположительно относящиеся к сакской эпохе, были изъяты из частной коллекции одного из коррупционеров и переданы в Национальный музей.

Кадр из видео Jibek Joly

Это не пыльные экспонаты в хранилищах — это живые свидетели великого прошлого. Артефакты, выполненные в знаменитом зверином стиле, хранят в себе следы контактов кочевников с древними цивилизациями – Греции, Персии и Китая. Они – как золотая нить, связывающая современность с глубинами веков.

Этот случай — яркий пример того, как возвращенные активы наполняют не только государственную казну, но и духовное пространство нации. Уголовное дело велось в отношении фигуранта, включенного в реестр по закону о возврате незаконно приобретенных активов, и в результате культурные сокровища вернулись туда, где они должны быть — к своему народу.

– В ходе обыска у одного из фигурантов, аффилированных с данным лицом, были обнаружены ценные артефакты, предположительно относящиеся к сакскому периоду. Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры, изучив материалы дела и установив обоснованные сомнения в легальности происхождения этих предметов, обратился в суд с иском о признании их необъяснимым богатством. После соответствующего решения артефакты были переданы в управление специализированной компании. Однако даже с привлечением экспертов оценить стоимость этих уникальных исторических ценностей оказалось невозможно. Их значимость выходит далеко за рамки материальной оценки – это часть национального духа и культурной памяти народа, – отметил руководитель аппарата комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Мурат Тулегенов.

Некоторые из возвращенных артефактов относятся к сакско-скифскому периоду. По своим признакам они напоминают находки из Иссыкского кургана в Алматинской области, а также артефакты, обнаруженные в Восточном Казахстане. Их точное происхождение пока остается загадкой – вполне возможно, что они попали в частные руки через так называемых «черных археологов».

Подпольный рынок кладоискателей в Казахстане продолжает процветать: техника разрушает курганы, древние гробницы разграбляются, а бесценные свидетельства прошлого уходят на черный рынок – навсегда теряя свою историческую привязку и смысл.

Мы уточнили, насколько уникальны поступившие в Национальный музей предметы. Их судьба все еще требует расшифровки. Например, одна из находок – фигурка головы птицы – не имеет прямых аналогов в существующих музейных коллекциях. Крылатый барс, больше напоминающий льва, несет в себе отголоски персидской культуры, но выполнен в редкой манере. Еще один предмет – перстень с арабской вязью. Возможно, это печать, оберег или цитата из Корана. Его значение предстоит расшифровать. Сейчас эти артефакты изучаются, и в скором времени станут частью публичной экспозиции.

Каждый возвращенный объект – будь то деньги, здания, земля или древние украшения – это не просто восстановление справедливости. Это – новая точка роста для страны.