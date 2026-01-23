Возможности АПК Казахстана продемонстрированы на форуме в России

Форум прошел в московском деловом центре «Крокус-Сити», в рамках международной выставки AGRAVIA.

Сегодня Казахстан и Россия обладают значительным потенциалом в развитии сельского хозяйства и производстве продовольствия. Обе страны располагают большими площадями для расширения посевов, имеют возможности по увеличению объемов продукции растениеводства и животноводства отметил модератор форума, председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной РФ Петр Чекмарев открывая встречу.

Посол РК в РФ Даурен Абаев напомнил, что Казахстан обладает уникальным ресурсным потенциалом — шестое место в мире по площади пастбищных земель и восьмое место по площади посевных угодий.

— За последние 10 лет объем валовой продукции сельского хозяйства в Казахстане вырос более чем в 2,5 раза — с семи миллиардов долларов до 18 миллиардов. Казахстан ставит перед собой амбициозную, но реалистичную цель — к 2030 году удвоить этот показатель, — отметил он.

Участвовавший в мероприятий российский сенатор, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов обратил внимание на то, что в сотрудничестве АПК двух стран большую роль играет кадровая составляющая.

По мнению сенатора, современное сельское хозяйство требует специалистов, владеющих не только агрономическими и зоотехническими знаниями, но цифровыми технологиями, системами автоматизации, GPS-навигации и инновационными биотехнологиями. Сотрудничество в сфере аграрного образования — это инвестиции в будущее. Двусторонняя кооперация в этом направлении последовательно развивается и углубляется. Казахстан занимает второе место по числу студентов в аграрных вузах России.

Советник главы Минсельхоза РФ Ольга Абрамова напомнила, что Казахстан ведет серьезную работу по развитию АПК, и Россия может здесь оказать существенное содействие. Она привела пример казахской белоголовой породы коров. Она также предложила — «часть этой породы сосредоточена на территории РФ. С точки зрения совместного развития наших животноводческих отраслей нам неплохо бы сформировать стратегию развития этой породы, так как Казахстану необходимо комплектовать свои стада качественным поголовьем для обеспечения воспроизводства».

Заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Айбол Аргынгазинов рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана и потенциале АПК в контексте развития кооперации со странами ЕАЭС.

— Для инвесторов принципиальное значение имеют предсказуемые условия, стабильная регуляторная среда и долгосрочные правила работы. Сегодня в Казахстане такие параметры уже сформированы. В сочетании с возможностями единого рынка ЕАЭС это позволяет рассматривать страну как удобную платформу для расширения производственной кооперации, в том числе с российскими компаниями, — сказал он.

Также выступили представители бизнеса и агропромышленных компаний двух стран, включая руководителей отраслевых ассоциаций из Казахстана, представляющих молочные, масло-жировые и животноводческие отрасли. Обсуждены предложения, проекты и планы по активизации взаимодействия в АПК.

Участники мероприятия отметили, что современные экономические реалии требуют новых подходов к кооперации, внедрения передовых технологий, адаптации к глобальным трендам. Деловые круги двух стран должны сделать все возможное для наращивания потенциала сотрудничества в АПК и, в то же время, проявлять гибкость в реагировании на возникающие проблемы в условиях серьезных глобальных вызовов.

Ранее сообщалось, что Казахстан наращивает производство и экспорт подсолнечного масла.