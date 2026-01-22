Казахстан наращивает производство и экспорт подсолнечного масла

Согласно информации Бюро национальной статистики за январь–ноябрь 2025 года объем выпуска растительных масел в стране достиг 807,4 тыс. тонн, что существенно выше уровня аналогичного периода 2024 года, когда объем составлял 680,1 тыс. тонн,

Прирост составил 18,7%, что подтверждает положительную динамику в отрасли. Выпуск конкретно подсолнечного масла достиг 683,7 тыс. тонн — на 19,2% больше по сравнению с январем–ноябрем 2024 года, когда его выпуск составлял 573,4 тыс. тонн. Таким образом, на долю подсолнечного масла приходится практически весь прирост, что отражает стратегическую переориентацию отрасли на производство именно этой продукции.

Агентство EnergyProm отмечает, что сравнение в многолетней динамике подчеркивает долгосрочный тренд: в 2020 году выпуск растительных масел составлял 464,1 тыс. тонн, а в 2024 году он достиг 753 тыс. тонн, обеспечив прирост на 62,2%. За тот же период объем производства подсолнечного масла вырос почти вдвое, с 323,2 тыс. до 632,2 тыс. тонн, что свидетельствует о значительной структурной трансформации отрасли в сторону доминирования одного вида продукции.

Доля подсолнечного масла как части общего производства растительных масел стабильно растет. В 2020 году показатель составлял 69,6%, за январь–ноябрь 2024-го достиг 84,8%, а за тот же период 2025 года — уже 85,7%, что стало максимальным значением за весь период наблюдений. Рост удельного веса подсолнечного масла свидетельствует о высокой адаптивности отрасли к спросу и об устойчивом позиционировании этого товара в качестве ключевого продукта в масложировом секторе производства.

— Анализ выпуска, импорта и экспорта растительных масел в Казахстане за 2020–2025 годы показывает устойчивое развитие отрасли и рост ее способности обеспечивать внутренний рынок за счет национального производства. Последние годы наблюдается стабильно высокий уровень самообеспеченности: по итогам одиннадцати месяцев 2025-го он составил 81,8% для растительных масел в целом и 84,2% по сегменту подсолнечного масла. Это означает, что отечественные перерабатывающие предприятия покрыли подавляющее большинство спроса (реализации на внутреннем рынке и экспорта), тогда как импортозависимость едва превысила 15%–18%, — говорится в сообщении.

Экспорт растительных масел из Казахстана также демонстрирует устойчивый рост. В 2020 году объем поставок составлял 220,9 тыс. тонн, а к 2024 году он увеличился до 582,1 тыс. тонн, что соответствует росту в 2,6 раза. За январь–ноябрь прошлого года экспорт достиг 690,9 тыс. тонн — на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го (513,2 тыс. тонн). Это подтверждает высокий внешний спрос и растущую конкурентоспособность продукции казахстанского производства на международных рынках, отмечают в агентстве.

Основную часть в структуре экспорта традиционно занимает подсолнечное масло, объем поставок которого вырос с 127,7 тыс. тонн в 2020 году до 495,9 тыс. тонн в 2024 году, то есть почти в 4 раза. За одиннадцать месяцев прошлого года экспорт подсолнечного масла на внешние рынки достиг 591 тыс. тонн — на 43% больше, чем за аналогичный период 2024 года (413,4 тыс. тонн). Динамика показывает: рост экспорта подсолнечного масла существенно опережает общий рост по категории растительных масел, что подчеркивает его ключевую роль в экспортной структуре.

— Последовательно увеличивается и доля подсолнечного масла в общем экспорте растительных масел. Если в 2020 году она составляла 57,8%, то в 2022-м выросла до 76,9%, а к 2024 году достигла 85,2%. В январе–ноябре прошлого года показатель составил 85,5%, то есть почти 9 из 10 тонн экспортируемого растительного масла пришлись на подсолнечное масло. Такая структура указывает на высокий уровень специализации и устойчивое формирование экспортноориентированного профиля отрасли, с акцентом на наиболее востребованный продукт переработки масличного сырья, — отмечают в агентстве.

Лидирующую позицию среди стран, в которые отправляется казахстанское подсолнечное масло, уверенно сохраняет Узбекистан, увеличивший объем закупок с 177,2 тыс. тонн за январь–ноябрь 2024 года до 311,3 тыс. тонн за аналогичный период 2025-го. Рост составил 76%, а доля РУ в структуре экспорта казахстанского подсолнечного масла увеличилась с 42,2% до 52,4%.

Второе место занял Китай, который также нарастил объем закупок с 151 тыс. до 164,5 тыс. тонн. Однако доля Поднебесной в экспорте подсолнечного масла из РК сократилась с 36% до 27,7% из-за более быстрого роста поставок в Узбекистан. Таджикистан сохранил третью позицию, увеличив импорт с 57,4 тыс. до 73 тыс. тонн, при этом его удельный вес сократился с 13,7% до 12,3%. Афганистан продемонстрировал заметный рост закупок, с 15,3 тыс. до 30 тыс. тонн, увеличив долю с 3,7% до 5,1%. Экспорт в Туркменистан вырос в 2,5 раза — впрочем, лишь до 12,5 тыс. тонн, — а доля этой страны увеличилась с 1,2% до 2,1%. Удельный вес Кыргызстана в общем объеме экспорта казахстанского подсолнечного масла не изменился, оставшись на уровне 0,3%, а поставки выросли с 1,4 тыс. до 2 тыс. тонн.

Таким образом, структура экспорта подсолнечного масла из Казахстана в 2025 году сохраняла высокую концентрацию. Около 92% объема суммарно по-прежнему приходилось лишь на три страны — Узбекистан, Китай и Таджикистан, — с дальнейшим усилением позиций Узбекистана как основного внешнего потребителя.

