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    17:15, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Вопросы безопасности использования ИИ поднял Генсек ООН

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
    Фото: Akorda

    Экзистенциальную угрозу представляют цифровые технологии. Об  этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на встрече «ШОС+» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Экзистенциальную угрозу представляют цифровые технологии. Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для ускорения устойчивого развития на благо всех, — сказал Антониу Гутерриш.

    Однако, как отметил Генсек ООН, он усугубляет дисбаланс сил, подрывая права человека и усиливая напряженность и разногласие.

    — Нам срочно необходимо полное участие правительств, работающих с технологическими компаниями, научными кругами, гражданским обществом, чтобы договориться о системах управления рисками для искусственного интеллекта, а также о мониторинге и смягчении вреда. Опять же, это не может быть привилегией только богатых стран. Это требует, чтобы все страны участвовали. ООН готова предоставить платформу в этом плане, чтобы это все реализовать, — заявил Антониу Гутерриш.

    Генсек ООН в связи с этим определил 5 приоритетов для безопасного искусственного интеллекта.

    — Первое, это создание международной научной группы по искусственному интеллекту. Во-вторых, это регулярный политический диалог между национальными, региональными и отраслевыми представителями. В-третьих, это разработка общей этики, стандартов для защиты прав человека, а также безопасности и совместимости в нашей деятельности. В-четвертых, принципы и механизмы управления данными, используемыми для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. В-пятых, поддержка развивающихся стран, выращивание потенциала и создание глобального фонда для этих целей, — добавил Антониу Гутерриш.

    Ранее сообщалось, что встреча в формате «ШОС +» началась в Астане.

    Саммит ШОС завершился в первой половине дня. В ходе мероприятия Беларусь стала полноправным членом Организации. Таким образом, Организация начала свою работу как «Шанхайская десятка».

    Также по итогам саммита главы государств подписали Астанинскую декларацию и ряд других важных документов, касающихся деятельности ШОС.

    Теги:
    ШОС Генсек ШОС Саммит ШОС Искусственный интеллект Антониу Гутерриш Международные отношения
    Айгерім Амантаева
    Автор
    Айгерім Амантаева
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