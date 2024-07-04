Вопросы безопасности использования ИИ поднял Генсек ООН

Экзистенциальную угрозу представляют цифровые технологии. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на встрече «ШОС+» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Экзистенциальную угрозу представляют цифровые технологии. Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для ускорения устойчивого развития на благо всех, — сказал Антониу Гутерриш.

Однако, как отметил Генсек ООН, он усугубляет дисбаланс сил, подрывая права человека и усиливая напряженность и разногласие.

— Нам срочно необходимо полное участие правительств, работающих с технологическими компаниями, научными кругами, гражданским обществом, чтобы договориться о системах управления рисками для искусственного интеллекта, а также о мониторинге и смягчении вреда. Опять же, это не может быть привилегией только богатых стран. Это требует, чтобы все страны участвовали. ООН готова предоставить платформу в этом плане, чтобы это все реализовать, — заявил Антониу Гутерриш.

Генсек ООН в связи с этим определил 5 приоритетов для безопасного искусственного интеллекта.

— Первое, это создание международной научной группы по искусственному интеллекту. Во-вторых, это регулярный политический диалог между национальными, региональными и отраслевыми представителями. В-третьих, это разработка общей этики, стандартов для защиты прав человека, а также безопасности и совместимости в нашей деятельности. В-четвертых, принципы и механизмы управления данными, используемыми для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. В-пятых, поддержка развивающихся стран, выращивание потенциала и создание глобального фонда для этих целей, — добавил Антониу Гутерриш.

Ранее сообщалось, что встреча в формате «ШОС +» началась в Астане.

Саммит ШОС завершился в первой половине дня. В ходе мероприятия Беларусь стала полноправным членом Организации. Таким образом, Организация начала свою работу как «Шанхайская десятка».

Также по итогам саммита главы государств подписали Астанинскую декларацию и ряд других важных документов, касающихся деятельности ШОС.