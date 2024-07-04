Встреча в формате «ШОС +» началась в Астане

В столичном Дворце Независимости началась встреча «ШОС+» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

Помимо глав 10 государств-членов Организации, во встрече в формате «ШОС+» принимают участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, член Высшего федерального совета ОАЭ, правитель Эмирата Рас-эль-Хайма Сауд бин Сакр аль-Касими, председатель Народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Следует отметить, что саммит ШОС завершился более часа назад. В ходе мероприятия Беларусь стала полноправным членом Организации. Таким образом, Организация начала свою работу как «Шанхайская десятка».

Также по итогам саммита главы государств подписали Астанинскую декларацию и ряд других важных документов, касающихся деятельности ШОС.