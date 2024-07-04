В Астане под председательством Республики Казахстан проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе его принята Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества, передает агентство Kazinform.

Пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества опубликовала наиболее важные моменты принятой в Астане декларации: