13:17, 04 Июль 2024 | GMT +6
Принята Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества
В Астане под председательством Республики Казахстан проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе его принята Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества, передает агентство Kazinform.
Пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества опубликовала наиболее важные моменты принятой в Астане декларации:
- Государства-члены считают необходимым повышать роль ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового демократического, справедливого, политического и экономического международного порядка. В этих целях они принимают Инициативу ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие» и предлагают мировому сообществу присоединиться к ней.
- Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений. Они подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций. Государства-члены не участвуют в принятии любых решений, направленных на вмешательство во внутренние дела и противоречащих международному праву.
- Они (Государства-члены), принимая во внимание мнения государств-членов, подтвердили актуальность инициатив по продвижению взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества и развития диалога по идее «Одна Земля. Одна семья. Одно будущее.
- Государства-члены, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН.
- Государства-члены, будучи нацеленными на разработку Стратегии развития ШОС до 2035 года, подтверждают готовность наращивать потенциал и международное влияние Организации как одного из ключевых многосторонних объединений многополярного мира.
- Государства-члены подчеркивают, что взаимодействие в рамках Организации может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Они принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности.
- Государства-члены подчеркивают историческое значение приема Республики Беларусь в ШОС в качестве полноправного государства-члена.
- Государства-члены высоко оценивают итоги председательства Республики Казахстан в ШОС в 2023–2024 годах, которые способствовали дальнейшему укреплению авторитета Организации, совершенствованию ее деятельности и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества.
- Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике.