14:09, 04 Июль 2024 | GMT +6
25 документов были подписаны в ходе саммита ШОС в Астане
В ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС был подписан ряд документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества были подписаны следующие документы:
- Астанинская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Инициативы Шанхайской организации сотрудничества «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие»;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о проекте Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Предложениях Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о совершенствовании деятельности Шанхайской организации сотрудничества;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества и предоставлении ей статуса государства – члена Шанхайской организации сотрудничества;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о долевых взносах государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с предоставлением Республике Беларусь статуса государства – члена Шанхайской организации сотрудничества;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Антинаркотической стратегии Шанхайской организации сотрудничества на 2024-2029 годы и Программы действий по ее выполнению;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Стратегии развития энергетического сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии экономического развития Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об Ассоциации инвесторов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы по развитию сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Циндао Китайской Народной Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2024-2025 годах;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Дорожной карты по укреплению взаимодействия между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества и партнерами Шанхайской организации сотрудничества по диалогу;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности Шанхайской организации сотрудничества;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Плане взаимодействия государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам обеспечения международной информационной безопасности;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Генеральном секретаре Шанхайской организации сотрудничества;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Директоре Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2023 году;
- Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о принципах добрососедства, доверия и партнерства;
- Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии;
- Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об эффективном управлении отходами;
- Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.