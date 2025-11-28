Военные Гвинеи-Бисау назначили временного президента после переворота

Ранее вооруженные силы объявили о взятии страны под свой контроль. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко Эмбало сообщил журналу Jeune Afrique, что был арестован в среду около полудня в собственном кабинете и стал жертвой попытки переворота. Одновременно с ним были задержаны начальник Генштаба вооруженных сил, его заместитель и министр внутренних дел.

— Я только что принял присягу, чтобы возглавить Высшее командование, — заявил генерал Орта Н’Там после принесения присяги в штаб-квартире армии.

На пресс-конференции он добавил, что его назначение было необходимо «для блокирования операций, направленных на угрозу демократии».

Группа офицеров по телевидению объявила о приостановке избирательного процесса и о том, что будет управлять страной до дальнейших распоряжений. Также военные создали «Высшее военное командование восстановления порядка», призвали население сохранять спокойствие и сообщили о закрытии границ страны.

В четверг главы наблюдательных миссий Африканского союза и ЭКОВАС выразили «серьезную озабоченность» сообщением о перевороте. Глава Африканского союза Махмуд Али Юсуф в соцсети Х потребовал «незамедлительного и безоговорочного освобождения президента Эмбало и всех арестованных должностных лиц» и призвал стороны к сдержанности.

Гвинея-Бисау — одно из самых бедных государств Африки. До обретения независимости в 1974 году была португальской колонией. За последние 55 лет страна пережила девять переворотов и попыток переворота. Только президента Умаро Сиссоко Эмбало уже пытались свергнуть два раза.

