Переворот в Гвинее-Бисау: военные арестовали президента

Объявление было сделано гвинейскими военными в штаб-квартире Генерального штаба вооруженных сил в столице страны Бисау.

Сообщается, что президент Умаро Сисоку Эмбало был арестован, находясь в президентском дворце, а в центре столицы Бисау, по данным местной прессы, была слышна стрельба. Сам глава государства сообщил журналу Jeune Afrique, что его арестовали около 12 часов дня по местному времени, не прибегая к насилию.

Кандидат от оппозиции Фернанду Диаш да Кошта и бывший премьер-министр Домингуш Симойнш Перейра также были арестованы и доставлены на авиабазу, сообщает RFI.

23 ноября в стране состоялось голосование на президентских выборах. О победе обявили и действующий глава государства Умаро Сисоку Эмбало, и кандидат от оппозиции Фернанду Диаш да Кошта. Официальные результаты планировалось объявить в четверг.

Миссии по наблюдению за выборами Сообщества португалоязычных стран и Африканского союза (АС) призвали уважать волю избирателей, а также демократические принципы.

По мнению международных миссий наблюдателей, избирательный процесс проходил «организованно и упорядоченно».

Гвинея-Бисау — одно из самых бедных государств Африки. До обретения независимости в 1974 году была португальской колонией. За последние 55 лет страна пережила девять переворотов и попыток переворота. Только президента Умаро Сиссоко Эмбало уже пытались свергнуть два раза.

Напомним, в октябре военные Мадагаскара объявили о захвате власти после бегства президента.

Позже временным президентом Мадагаскара стал военный.