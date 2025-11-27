РУ
    10:28, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Переворот в Гвинее-Бисау: военные арестовали президента

    Военные западноафриканского государства Гвинеи-Бисау в среду объявили, что взяли «полный контроль над страной» и «приостановили избирательный процесс», передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews

    Фото: Anadolu Ajansi

    Объявление было сделано гвинейскими военными в штаб-квартире Генерального штаба вооруженных сил в столице страны Бисау. 

    Сообщается, что президент Умаро Сисоку Эмбало был арестован, находясь в президентском дворце, а в центре столицы Бисау, по данным местной прессы, была слышна стрельба. Сам глава государства сообщил журналу Jeune Afrique, что его арестовали около 12 часов дня по местному времени, не прибегая к насилию.

    Кандидат от оппозиции Фернанду Диаш да Кошта и бывший премьер-министр Домингуш Симойнш Перейра также были арестованы и доставлены на авиабазу, сообщает RFI.

    23 ноября в стране состоялось голосование на президентских выборах. О победе обявили и действующий глава государства Умаро Сисоку Эмбало, и кандидат от оппозиции Фернанду Диаш да Кошта. Официальные результаты планировалось объявить в четверг.

    Миссии по наблюдению за выборами Сообщества португалоязычных стран и Африканского союза (АС) призвали уважать волю избирателей, а также демократические принципы.

    По мнению международных миссий наблюдателей, избирательный процесс проходил «организованно и упорядоченно».

    Гвинея-Бисау — одно из самых бедных государств Африки. До обретения независимости в 1974 году была португальской колонией. За последние 55 лет страна пережила девять переворотов и попыток переворота. Только президента Умаро Сиссоко Эмбало уже пытались свергнуть два раза.

    Напомним, в октябре военные Мадагаскара объявили о захвате власти после бегства президента.

    Позже временным президентом Мадагаскара стал военный

    Жулдыз Атагельдиева
