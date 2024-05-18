Сегодня после заседания оперштаба по ЧС аким Атырауской области Серик Шапкенов поручил усилить круглосуточное дежурство вдоль набережной реки и отметил необходимость укрепления противопаводковых дамб при первых подступах воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб.

— Сейчас уровень воды в Индерском районе снизился, но это не повод расслабиться. Сейчас вода дошла до Махамбетского района. Сильное давление воды разрушает старые трубы под дамбами. Необходимо усилить дежурство на опасных участках. Теперь удар будет принимать город Атырау, где вода не разливается повсюду, как в районах, а течет по одному руслу. Под сильным давлением она может достичь высокого уровня. Дежурные специалисты должны полностью контролировать всю территорию. Каждый координатор обязан быть на участке. Сейчас не время расслабляться. Каналы Сарыозек и Соколок являются основными оборонительными сооружениями города. Нужно немало времени, чтобы добраться до них. Поэтому специалисты в случае ЧС должны находиться на месте. Нагрузка на город растет, — отметил С. Шапкенов.

Аким области также поручил с максимальной ответственностью отнестись к своей работе, своевременно пополнять запас необходимого оборудования и соблюдать меры безопасности на дамбах.

По Атырауской области было построено более 500 км дамб, сейчас более 2 000 сотрудников различных организаций, волонтеров, военнослужащих обеспечивают круглосуточное дежурство.

Напомним, сегодня в Атырауской области решением оперативного штаба по ЧС Махамбетского района для отвода большого количества поступающей воды был сделан обрыв трассы, соединяющую села Махамбет и Сарытогай.

Прибывшие спасатели МЧС из регионов продолжают противопаводковые работы в Северо-Казахстанской и Атырауской областях. Проводятся дезинфекционные работы в осушенных домах и территориях.

В Махамбетском районе Атырауской области на случай паводка подготовлены оперативные бригады и пункт медицинской помощи.

Аким Махамбетского района Атырауской области Кайрат Нурлыбаев рассказал о ситуации в районе в условиях паводковой опасности.