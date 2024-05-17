Из-за подъема воды в Жайыке круглосуточное дежурство организовали в Атырау и Махамбетском районе

Прибывшие спасатели МЧС из регионов продолжают противопаводковые работы в Северо-Казахстанской и Атырауской областях. Проводятся дезинфекционные работы в осушенных домах и территориях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

За сутки отведено и откачано 277 360 кубометров воды из 29 частных жилых домов и 22 дворовых территорий в поселке Заречный и микрорайоне Подгора города Петропавловска.

В поселке Заречный работы по откачке талой воды завершены. Ведутся работы по откачке из оставшихся подтопленных двух частных жилых домов и 49 дворовых территорий микрорайона Подгора с использованием мощной водооткачивающей техники. Квадрокоптером осуществляется облет населенных пунктов.

Фото: МЧС РК

За сутки в городе Кульсары Атырауской области из подтопленных домов и дворовых территорий откачано 46 739 кубометров воды, уложено 12 550 мешкотар и 380 тонн инертных материалов. В связи с превышением критического уровня реки Жайык, в городе Атырау и Махамбетском районе проводятся дополнительные берегоукрепительные работы, ведется мониторинг уровня реки. Организовано круглосуточное дежурство.

Фото: МЧС РК

В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области проводятся берегоукрепительные работы. За сутки уложено 1 750 мешкотар и 215 тонн инертных материалов.

По республике вернулись в свои дома 61 155 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 443 человека. Отведено и откачано около 21,6 млн кубометров талой воды из 11 317 частных жилых домов и 3 573 дворовых территории. Проведена укладка более 7,9 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействованы 5 797 человек и 938 единиц техники, 344 водооткачивающих средства и 66 плавательных средств, шесть воздушных судов.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК