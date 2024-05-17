Оперативные бригады и медпункт подготовили на случай паводка в Махамбетском районе

В Махамбетском районе Атырауской области на случай паводка подготовлены оперативные бригады и пункт медицинской помощи. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Махамбетской центральной районной больницы Сержан Сандыбаев, для этих целей больница готовит 50 коек.

— Пункт на 50 коек на базе больницы для оказания скорой медицинской помощи предназначен в основном для оказания медпомощи тяжелобольным, — сказалСержан Сандыбаев.

Также в период паводка сформированы две бригады скорой медицинской помощи. Оперативные бригады, состоящие из квалифицированных врачей, будут оказывать медицинские услуги на территориях, подверженных паводкам.