Автотрассу закрыли между селами Махамбет и Сарытогай в Атырауской области

В Атырауской области решением оперативного штаба по ЧС Махамбетского района для отвода большого количества поступающей воды был сделан обрыв трассы, соединяющую села Махамбет и Сарытогай. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперштаб по ЧС.

В целях недопущения разрыва связи между селами запущена перевозка на лодках.

Также из села Сарытогай в село Махамбет жители на личном транспорте могут проехать по объездной дороге возле чайханы «Сейтек».

Ранее сообщалось о том, что жители населенных пунктов Индерского района Атырауской области ездят в райцентр - поселок Индербор - на лодках.