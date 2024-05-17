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    08:22, 17 Май 2024 | GMT +6

    Автотрассу закрыли между селами Махамбет и Сарытогай в Атырауской области

    Автотрассу закрыли между селами Махамбет и Сарытогай в Атырауской области
    Фото: скрин с видео

    В Атырауской области решением оперативного штаба по ЧС Махамбетского района для отвода большого количества поступающей воды был сделан обрыв трассы, соединяющую села Махамбет и Сарытогай. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперштаб по ЧС.

    В целях недопущения разрыва связи между селами запущена перевозка на лодках.

    Также из села Сарытогай в село Махамбет жители на личном транспорте могут проехать по объездной дороге возле чайханы «Сейтек».

    Ранее сообщалось о том, что жители населенных пунктов Индерского района Атырауской области ездят в райцентр - поселок Индербор - на лодках.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Регионы Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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