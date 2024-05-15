На лодках добираются до райцентра жители Индерского района Атырауской области

Жители населенных пунктов Индерского района Атырауской области ездят в райцентр - поселок Индербор - на лодках, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил аким Индерского района Дарын Шамуратов, начато восстановление 7 километров дороги на поселок Индербор от трассы Атырау-Уральск. Эту дорогу размыло 13 мая водой из Урала, залившей балку.

- Эта дорога временно закрыта в целях безопасности. Сегодня начата работа по ее восстановлению. Пока дорога не будет восстановлена, для организации поездок жителей населенных пунктов в районный центр поселок Индербор 15 мая будут специально выделены лодки. Жителей будут перевозить на лодках с 9 до 19 часов, – сказал Д.Шамуратов.

Между центральным мостом в поселке Индербор и местом причаливания лодок будет ходить по специальному маршруту общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что паводком размыло 7 километров дороги на поселок Индербор от трассы Атырау-Уральск.