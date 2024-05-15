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    14:28, 15 Май 2024 | GMT +6

    На лодках добираются до райцентра жители Индерского района Атырауской области

    На лодках добираются до райцентра жители Индерского района Атырауской области
    Фото: акимат Индерского района

    Жители населенных пунктов Индерского района Атырауской области ездят в райцентр - поселок Индербор - на лодках, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил аким Индерского района Дарын Шамуратов, начато восстановление 7 километров дороги на поселок Индербор от трассы Атырау-Уральск. Эту дорогу размыло 13 мая водой из Урала, залившей балку.

    - Эта дорога временно закрыта в целях безопасности. Сегодня начата работа по ее восстановлению. Пока дорога не будет восстановлена, для организации поездок жителей населенных пунктов в районный центр поселок Индербор 15 мая будут специально выделены лодки. Жителей будут перевозить на лодках с 9 до 19 часов, – сказал Д.Шамуратов.

    Между центральным мостом в поселке Индербор и местом причаливания лодок будет ходить по специальному маршруту общественный транспорт.

    Ранее сообщалось, что паводком размыло 7 километров дороги на поселок Индербор от трассы Атырау-Уральск.

    Теги:
    Атырауская область Наводнение Регионы Паводки в Казахстане Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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