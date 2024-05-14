РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:26, 13 Май 2024 | GMT +6

    Размыло участок автодороги к поселку Индербор от трассы Атырау-Уральск

    Размыт 7-километровый участок автодороги к поселку Индербор от трассы Атырау-Уральск
    Фото: кадр из видео

    В Атырауской области размыло 7 километров автодороги, ведущей от трассы Атырау-Уральск к поселку Индербор, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил аким Индерского района Дарын Шамуратов, с 8 мая на указанном участке дороги отсыпали грунтом обочины, возводили дамбу. Однако, поступающую воду из реки Жайык в овраги и балки, было невозможно остановить. 

    — Сегодня, 13 мая в 09:45 собравшаяся в балках вода перелилась через 3-5 километр автодороги на поселок Индербор. На этом участке остановлено движение всех видов автотранспорта. Имеется объездная дорога в город Уральск, через село Махамбет, — сообщили из областного оперативного штаба.

    Ранее сообщалось о том, что возникла угроза затопления дороги от трассы Атырау-Уральск до поселка Индербор. 

    Теги:
    Дороги Атырауская область Уральск Трассы Видео Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!