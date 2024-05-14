Размыло участок автодороги к поселку Индербор от трассы Атырау-Уральск

В Атырауской области размыло 7 километров автодороги, ведущей от трассы Атырау-Уральск к поселку Индербор, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил аким Индерского района Дарын Шамуратов, с 8 мая на указанном участке дороги отсыпали грунтом обочины, возводили дамбу. Однако, поступающую воду из реки Жайык в овраги и балки, было невозможно остановить.

— Сегодня, 13 мая в 09:45 собравшаяся в балках вода перелилась через 3-5 километр автодороги на поселок Индербор. На этом участке остановлено движение всех видов автотранспорта. Имеется объездная дорога в город Уральск, через село Махамбет, — сообщили из областного оперативного штаба.

Ранее сообщалось о том, что возникла угроза затопления дороги от трассы Атырау-Уральск до поселка Индербор.