В Атырауской области под угрозой подтопления дорога в Индербор и село Талдыколь

На трассе «Атырау-Уральск» есть риск подтопления 7 км въездной дороги в Индербор. Кроме того, сохраняется угроза подтопления села Талдыколь, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб ЧС по Атырауской области.

Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

— В связи с ростом уровня притока воды и сильным ветром усиливается опасность подтопления указанного дорожного участка. Несмотря на обваловку дороги, наблюдается размытие асфальтового покрытия и выход воды на поверхность, — отметили в оперативном штабе Индерского района.

Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

В настоящее время движение грузовых транспортных средств приостановлено. Ситуация находится под контролем, работы по укреплению ограждений продолжаются.

Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

Как сообщил аким Бейбарысского сельского округа Сейлбек Зулхашев, в связи с подъемом уровня воды в реке Жайык (Урал) сохраняется угроза подтопления села Талдыколь. На сегодня там возведено 3 км защитных дамб, из них 800 м укреплений обновляются.

Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС Атырауской области

⁃ В берегоукрепительных работах задействовано 25 единиц спецтехники, 28 военнослужащих и 15 сотрудников МЧС РК. Силами местных жителей и солдат уложено 28 тысяч мешкотар в грунтом. Подготовлен пункт эвакуации на 300 мест в Талдыкольской средней школе, - сообщил Сейлбек Зулхашев.

В настоящее время фермерам и владельцам крестьянских хозяйств выданы предупреждения о возможном подтоплении. В безопасные места отогнано 200 голов коз и овец, 300 голов коров.