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    17:12, 12 Май 2024 | GMT +6

    В Атырауской области под угрозой подтопления дорога в Индербор и село Талдыколь

    В Атырауской области под угрозой подтопления дорога в Индербор
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    На трассе «Атырау-Уральск» есть риск подтопления 7 км въездной дороги в Индербор. Кроме того, сохраняется угроза подтопления села Талдыколь, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб ЧС по Атырауской области.  

    В Атырауской области под угрозой подтопления дорога в Индербор
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    — В связи с ростом уровня притока воды и сильным ветром усиливается опасность подтопления указанного дорожного участка. Несмотря на обваловку дороги, наблюдается размытие асфальтового покрытия и выход воды на поверхность, — отметили в оперативном штабе Индерского района.

    В Атырауской области под угрозой подтопления дорога в Индербор
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    В настоящее время движение грузовых транспортных средств приостановлено. Ситуация находится под контролем, работы по укреплению ограждений продолжаются.

    В Атырауской области под угрозой подтопления дорога в Индербор
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Как сообщил аким Бейбарысского сельского округа Сейлбек Зулхашев, в связи с подъемом уровня воды в реке Жайык (Урал) сохраняется угроза подтопления села Талдыколь. На сегодня там возведено 3 км защитных дамб, из них 800 м укреплений обновляются. 

    сохраняется угроза подтопления села Талдыколь
    Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС Атырауской области

    ⁃ В берегоукрепительных работах задействовано 25 единиц спецтехники, 28 военнослужащих и 15 сотрудников МЧС РК. Силами местных жителей и солдат уложено 28 тысяч мешкотар в грунтом. Подготовлен пункт эвакуации на 300 мест в Талдыкольской средней школе, - сообщил Сейлбек Зулхашев.

    В настоящее время фермерам и владельцам крестьянских хозяйств выданы предупреждения о возможном подтоплении. В безопасные места отогнано 200 голов коз и овец, 300 голов коров.

     

    Теги:
    Подтопления Дороги Атырауская область Река Урал Видео Река Жайык Паводки в Казахстане Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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