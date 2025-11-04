РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:40, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Внедрение ИИ в налоговые системы: грозит ли это утечкой данных казахстанцев

    Вице-министр финансов РК Асет Турысов рассказал, как государство обеспечит защиту баз данных казахстанцев в период активной цифровизации. Накануне в ведомстве внедрили технологии Big Data, чтобы упростить работу налоговых и таможенных органов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    По словам чиновника, защиту данных граждан обеспечивает закон «Об информатизации». Обе новые системы Минфина — интегрированная системуа налогового администрирования (ИСНА) и Smart Data Finance уже прошли испытание информобезопасности. Согласно закону, такую проверку системы должны проходить раз в три года, чтобы устранять уязвимости.

    — Сейчас все информационные системы в соответствии с законом «об информатизации» находятся у операторов электронного правительства АО «Национальные информационные технологии». То есть, это закрытый контур, где находятся только госданные и госсистемы. Он защищённый и, естественно, в соответствии с законодательством все наши системы проходят испытания на информационную безопасность, — пояснил он на брифинге в СЦК.

    Турысов заверил, что все государственные системы подключены к оперативным центрам информбезопасности, где их постоянно мониторят.

    Вместе с этим, он напомнил, что налоговые органы всегда придерживаются регламента, строго в соответствии со своими функциями.

    — Например, Комитет госдоходов в соответствии с Налоговым кодексом итак получал ранее эти данные, только выгрузками. К ним имел доступ каждый департамент по своим направлениям и видели только свою часть. Тут такой же принцип. Не будет такого, чтобы все всё видели. Это прописано, во-первых, в налоговом кодексе, во-вторых, в законе об информатизации. И, конечно же, за счёт инфраструктурных, законодательных и административных мер, мы уверены, что вопрос информбезопасности будет на высоком уровне, — отметил он.

    Напомним, вскоре казахстанцам больше не придется вручную заполнять декларации. В Smart Data Finance появится механизм автоматического предзаполнения — данные будут подставляться сразу из госбаз. 

    Ранее в Минфине сообщили, что с 4 ноября в стране заработал новый кабинет налогоплательщика ИСНА, который даст пользователям возможность подавать налоговые заявления. 

