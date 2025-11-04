РУ
    21:00, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Подачу налогового заявления перенесли на новую систему в Казахстане

    Новый кабинет налогоплательщика ИСНА даст казахстанцам возможность подачи налогового заявления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

    Фото: Pexels

    С 4 ноября 2025 года в связи с переходом на новую интегрированную систему налогового администрирования (ИСНА) в кабинете налогоплательщика станет доступно представление налогового заявления на проведение зачета и возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов.

    Доступа к новому кабинету налогоплательщика можно получить по ссылке.

    — В случае возникновения вопросов вы можете обращаться на электронный адрес knpsd@ecc.kz службы поддержки ИСНА, — говорится в сообщении.

    В комитете отметили что с запуском нового функционала возможность подачи указанной формы через старый кабинет налогоплательщика будет заблокирована.

    Ранее мы писали, что почти миллиард тенге задолжали по налогам жители ВКО.

    Теги:
    Налоги
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
