Подачу налогового заявления перенесли на новую систему в Казахстане

С 4 ноября 2025 года в связи с переходом на новую интегрированную систему налогового администрирования (ИСНА) в кабинете налогоплательщика станет доступно представление налогового заявления на проведение зачета и возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов.

Доступа к новому кабинету налогоплательщика можно получить по ссылке.

— В случае возникновения вопросов вы можете обращаться на электронный адрес knpsd@ecc.kz службы поддержки ИСНА, — говорится в сообщении.

В комитете отметили что с запуском нового функционала возможность подачи указанной формы через старый кабинет налогоплательщика будет заблокирована.

