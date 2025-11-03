Почти миллиард тенге задолжали по налогам жители ВКО
В Восточно-Казахстанской области принимаются комплексные меры в отношении граждан, не уплативших транспортный и имущественный налоги, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации департамента государственных доходов региона, 38 607 человек не оплатили транспортный налог на общую сумму 490,4 миллиона тенге.
Кроме того, задолженность населения по имущественному налогу составляет 483,5 миллиона тенге.
В департаменте отмечают, что с целью сокращения налоговой задолженности реализуется целый комплекс мероприятий.
— Если платеж не поступает в установленный срок, налогоплательщику направляется официальное уведомление. В случае неуплаты начисляется пеня за каждый день просрочки. Затем выносится постановление о взыскании задолженности, после чего материалы передаются частным судебным исполнителям. Они имеют право применять такие меры, как арест имущества, блокировка банковских счетов, ограничение выезда за пределы страны, а также лишение права управления транспортным средством, — сообщил заместитель руководителя департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Сайранхан Кабыш.
Кроме того, в регионе в рамках ежегодного меморандума проводится совместная работа Региональной палаты частных судебных исполнителей, департаментов юстиции и полиции.
В текущем году ими проведено 789 рейдовых мероприятий, по итогам которых взыскано 17,6 миллиона тенге задолженности.
Помимо этого, с работающих должников дополнительно взыскано еще 7,5 миллиона тенге.
