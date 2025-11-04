РУ
    Больше не придется вручную заполнять декларации: Минфин объяснил механизм

    В Министерстве финансов рассказали, как будет работать предзаполнение деклараций для физлиц и бизнеса, передаёт Kazinform.  

    декларация о доходах
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    На брифинге в СЦК вице-министр финансов Асет Турысов рассказал о результатах использования Big Data в камеральном контроле. По его словам, до этого налоговикам приходилось вручную собирать данные из разных госорганов в каждом налоговом периоде.

    - Теперь Smart Data Finance объединяет две старые системы в КГД и в онлайн-режиме с 74 базами данных госорганов интегрирована для того, чтобы сформировать Big Data и досье налогоплательщиков: как физическое, так и юридическое лицо, — пояснил он. 

    Благодаря этому механизму Минфин сможет рассчитывать налоги автоматически, а казахстанцам будут доступны предзаполненные декларации.

    — У бизнеса и у физлиц был вопрос: «Если я купил недвижимость, она есть в госбазе данных, есть данные об автомобиле, почему я должен в декларации это забивать сам, ведь эти данные уже у государства есть?». Поэтому, задача тотальной цифровизации — это как раз собрать все данные о гражданине, о юридическом лице и предоставить в виде предзаполненной декларации для того, чтобы он подтвердил, и показать прозрачно, как те или иные налоги будут начисляться, — отметил он.

    По словам вице-министра, благодаря Big Data Минфин сможет точнее прогнозировать доходы бюджета за счет налоговых поступлений.

    Ранее в Минфине раскрыли, как будут выявлять владельцев квартир, сдающих жилье в аренду без уплаты налогов. 

